España bate el récord histórico de imbatibilidad en el fútbol internacional tras arrollar a Argentina en la final del Mundial de 2026

La victoria en la final del Mundial permitió a La Roja superar el récord de Italia de 37 partidos sin perder, logrado entre 2018 y 2021. La racha comenzó tras perder un amistoso contra Colombia a principios de 2024 e incluye la Eurocopa 2024 y el Mundial. Aunque España cayó en la final de la Liga de Naciones ante Portugal en los penaltis, esas derrotas cuentan como empates para la racha.

Además, la final destacó la solidez defensiva de España: Unai Simón y su equipo lograron su séptimo partido sin encajar gol y se convirtieron en la primera selección que gana un Mundial habiendo recibido solo un tanto.