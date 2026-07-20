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España bate el récord histórico de imbatibilidad en el fútbol internacional tras arrollar a Argentina en la final del Mundial de 2026
España estableció un nuevo récord de imbatibilidad
La victoria en la final del Mundial permitió a La Roja superar el récord de Italia de 37 partidos sin perder, logrado entre 2018 y 2021. La racha comenzó tras perder un amistoso contra Colombia a principios de 2024 e incluye la Eurocopa 2024 y el Mundial. Aunque España cayó en la final de la Liga de Naciones ante Portugal en los penaltis, esas derrotas cuentan como empates para la racha.
Además, la final destacó la solidez defensiva de España: Unai Simón y su equipo lograron su séptimo partido sin encajar gol y se convirtieron en la primera selección que gana un Mundial habiendo recibido solo un tanto.
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De la Fuente elogió la disciplina de España
Tras la final, De la Fuente destacó la disciplina táctica de su equipo y su estrategia para neutralizar a Lionel Messi. «Conseguimos mantenerlo alejado gracias a la posesión del balón. Lo hicimos realmente muy bien; el trabajo del equipo fue sublime», afirmó.
Además, destacó que su equipo se merecía la victoria tras un gran torneo: «Hemos hecho un gran Mundial y aprendido de cada partido. Fuimos superiores en la final; es una pena no haberla ganado antes, pero nunca es fácil jugar partidos así. Ganar con sacrificio siempre es lo mejor».
El enfoque colectivo de España es la clave del éxito
El triunfo de España coronó una etapa brillante bajo De la Fuente, que siempre priorizó el colectivo. Aunque Lamine Yamal y Rodri acapararon los focos, el técnico atribuyó el éxito a la disciplina y el compromiso del grupo. Tras levantar el trofeo, elogió a su plantilla.
«Tengo unos jugadores maravillosos, brillantes, los mejores del mundo. Hacen que todo parezca más fácil y, además, siempre trabajan con la máxima dedicación», añadió. «Teníamos el mejor equipo, no la mejor selección nacional; hemos prestado mucha atención y estoy muy orgulloso de mis jugadores».
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España busca aprovechar su éxito histórico
España es ahora campeona de Europa y del mundo, lo que confirma su regreso a la cima del fútbol internacional. Con una mezcla de líderes experimentados y jóvenes talentos, el equipo de De la Fuente buscará extender su racha histórica sin derrotas y mantener el éxito logrado.
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