Getty Images Entertainment
Traducido por
España afianza su liderato en la clasificación mundial femenina de la FIFA, mientras Malawi logra un histórico ascenso de 49 puestos
- AFP
España domina el ranking mundial
En la última actualización de la FIFA, España ha afianzado su condición de número uno del mundo. La Roja disputó dos partidos a domicilio contra Estados Unidos durante la reciente ventana internacional: logró una victoria crucial y después firmó un empate muy disputado.
Estos resultados han permitido a España ampliar su ventaja en lo más alto hasta casi 80 puntos sobre Estados Unidos, que sigue en segunda posición. Alemania ocupa cómodamente el tercer puesto tras ganar dos amistosos en casa y reducir la distancia con las dos primeras selecciones.
Dinamarca se asegura su regreso al top 10
Más abajo en la clasificación, Dinamarca ha regresado al top 10 del ranking mundial por primera vez desde agosto de 2010. La selección escandinava ha subido dos puestos hasta situarse décima tras lograr una victoria y un empate en sus partidos a domicilio ante Canadá.
Como consecuencia de este ascenso, Países Bajos y Corea del Norte han bajado un puesto cada uno y ocupan la undécima y la duodécima posición, respectivamente. Inglaterra se mantiene cuarta, mientras que Japón y Francia ocupan el quinto y el sexto puesto de una zona alta muy disputada.
Malaui da un salto histórico en la clasificación
Malaui protagoniza el cambio más espectacular de la última clasificación: sube 49 puestos, una cifra sin precedentes, y alcanza el 104.º lugar mundial. La selección de Malaui sumó la cifra récord de 158,44 puntos tras su extraordinaria trayectoria hasta la final de la Copa Africana de Naciones Femenina de la CAF.
Malaui también logró una histórica clasificación para el Mundial femenino de la FIFA y encadenó varias victorias en sus partidos de la fase preliminar olímpica. En cambio, Egipto sufrió la mayor caída en la clasificación: bajó 14 puestos, hasta el 113.º, tras perder sus tres partidos de la fase de grupos del torneo continental.
- Getty Images Sport
De cara a la próxima actualización
Mientras las selecciones continúan preparándose para la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA, la jerarquía mundial aún podría cambiar. La próxima actualización oficial de la clasificación mundial se publicará el 7 de diciembre, por lo que las selecciones disponen de poco tiempo para mejorar sus posiciones antes de que acabe el año.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias