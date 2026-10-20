En la última actualización de la FIFA, España ha afianzado su condición de número uno del mundo. La Roja disputó dos partidos a domicilio contra Estados Unidos durante la reciente ventana internacional: logró una victoria crucial y después firmó un empate muy disputado.

Estos resultados han permitido a España ampliar su ventaja en lo más alto hasta casi 80 puntos sobre Estados Unidos, que sigue en segunda posición. Alemania ocupa cómodamente el tercer puesto tras ganar dos amistosos en casa y reducir la distancia con las dos primeras selecciones.