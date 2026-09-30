«Esos jugadores nunca volverán a sentir eso»: Jamie Carragher exige DOS castigos sin precedentes para el Manchester City tras un veredicto de culpabilidad

En declaraciones a Sky Sports, Carragher pidió que al City se le retiren los títulos conseguidos durante el periodo infractor. Sin embargo, el exdefensa del Liverpool subrayó que los clubes subcampeones no deberían heredar esos trofeos de forma retroactiva, pese a que su antiguo equipo saldría beneficiado.

«Sí creo que los títulos que ha ganado el Manchester City en este tiempo, o los trofeos, deberían ser eliminados de su palmarés», afirmó Carragher. «Que deban dárselos a otros clubes es algo ligeramente distinto. Pero lo que ha hecho el Man City es que no solo ha perjudicado a sus propios jugadores, en el sentido de que ahora nadie mira sus trofeos y sus medallas de la misma manera».

Al reflexionar sobre su propia carrera, el comentarista destacó el coste emocional pagado por las plantillas rivales al decir: «He tenido mucha suerte de ganar unas cuantas medallas. Nunca miro la medalla años después. Pero mi mente vuelve a un momento, tengo una sensación en el estómago. Recuerdo al árbitro pitando el final de un gran partido.

«Esos jugadores nunca tendrán esa sensación y el Manchester City se la arrebató. Eso es lo que no tienen. No creo que a ningún jugador le importe que vayas y le des una medalla, y que la ponga en casa, en su sala de trofeos, nunca la mirará. No se trata de medallas, se trata de sensaciones, y eso es lo que ha robado el Manchester City».



