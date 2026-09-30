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«Esos jugadores nunca volverán a sentir eso»: Jamie Carragher exige DOS castigos sin precedentes para el Manchester City tras un veredicto de culpabilidad
Confirmadas las infracciones financieras del Manchester City
Una comisión independiente declaró a Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras. La Premier League confirmó este fallo histórico el martes, poniendo fin a una investigación de largo recorrido sobre las prácticas financieras del club. Una audiencia aparte determinará las sanciones exactas.
Las infracciones se produjeron entre 2009 y 2018. Durante este periodo de nueve años, el City conquistó tres títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga y una FA Cup. La comisión concluyó que el club utilizó acuerdos artificiales para ocultar costes e inflar falsamente los ingresos.
El City mantiene su inocencia pese al fallo. Los directivos del club tienen previsto presentar una apelación formal contra el veredicto de la comisión independiente.
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Carragher pide que se retiren títulos
En declaraciones a Sky Sports, Carragher pidió que al City se le retiren los títulos conseguidos durante el periodo infractor. Sin embargo, el exdefensa del Liverpool subrayó que los clubes subcampeones no deberían heredar esos trofeos de forma retroactiva, pese a que su antiguo equipo saldría beneficiado.
«Sí creo que los títulos que ha ganado el Manchester City en este tiempo, o los trofeos, deberían ser eliminados de su palmarés», afirmó Carragher. «Que deban dárselos a otros clubes es algo ligeramente distinto. Pero lo que ha hecho el Man City es que no solo ha perjudicado a sus propios jugadores, en el sentido de que ahora nadie mira sus trofeos y sus medallas de la misma manera».
Al reflexionar sobre su propia carrera, el comentarista destacó el coste emocional pagado por las plantillas rivales al decir: «He tenido mucha suerte de ganar unas cuantas medallas. Nunca miro la medalla años después. Pero mi mente vuelve a un momento, tengo una sensación en el estómago. Recuerdo al árbitro pitando el final de un gran partido.
«Esos jugadores nunca tendrán esa sensación y el Manchester City se la arrebató. Eso es lo que no tienen. No creo que a ningún jugador le importe que vayas y le des una medalla, y que la ponga en casa, en su sala de trofeos, nunca la mirará. No se trata de medallas, se trata de sensaciones, y eso es lo que ha robado el Manchester City».
La posición de la propiedad se considera insostenible
Más allá de retirar títulos, Carragher insistió en que la cúpula del City debe afrontar la máxima consecuencia. Cargó duramente contra la respuesta del CEO Ferran Soriano al veredicto, cuestionando cómo el actual régimen puede seguir en el fútbol inglés.
«El club va a ser castigado», continuó Carragher. «Tienes a los aficionados, los jugadores, el club y los propietarios. Para mí, esto va de los propietarios, de la gente que está en lo más alto del club. El Manchester City es un club maravilloso, lo ha sido durante cien años y lo será durante cientos de años en el futuro. Pero, en términos de lo que estamos descubriendo ahora, no sé cómo los propietarios pueden seguir en el fútbol inglés.
»Hablamos de una prueba de idoneidad para los propietarios. Lo que han hecho durante 10 años, y haber dejado esta mancha que estará ahí durante los próximos 10 años, empieza porque no les gusta la palabra “no”. Cuando ves los comunicados, el de Soriano anoche, cuesta creer lo que estás oyendo. Tienen tanto poder y tantos recursos económicos detrás que nadie les dice nunca que no. Hasta que se alejen del club, no sé cómo se borra esta mancha del club».
Concluyó su diatriba cuestionando la defensa del club y diciendo: «El City seguirá adelante, tendrá grandes equipos en el futuro. Pero no veo cómo la propiedad puede continuar después de lo que ha pasado aquí y de su reacción a ello. ¿Cómo pueden estar sorprendidos? Tienen pruebas irrefutables. Pues bien, ¿dónde están? Que las hagan públicas».
- AFP
Se avecina un duelo de alto nivel
Las consecuencias del veredicto dominarán sin duda los titulares mientras el City se prepara para medirse al antiguo club de Carragher. El equipo de Enzo Maresca viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool el 11 de octubre, en lo que será su primer partido desde la resolución.
A pesar del caos fuera del campo, el City sigue siendo la fuerza dominante sobre el césped. Actualmente ocupa el liderato de la clasificación de la Premier League, con un pleno de 15 puntos en sus cinco primeros partidos de la temporada 2026-27.
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