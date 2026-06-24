¡Eso ya habría sido tarjeta roja en el Mundial! Ha salido a la luz una imagen polémica del astro inglés Jude Bellingham

El paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca al hablar durante la victoria 1-0 sobre Turquía. Cumplirá un partido de suspensión y se perderá el último encuentro del grupo contra Australia, clave para definir el segundo puesto.

La FIFA impuso esta norma tras un incidente en la Liga de Campeones, cuando Gianluca Prestianni, del Benfica, habría insultado con la mano en la boca a Vinicius Junior, del Real Madrid. Para evitar repeticiones, el organismo estableció la sanción antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, la acción debe ser claramente conflictiva.

Si el árbitro o el VAR detectaron la acción de Bellingham, esa salvedad podría explicar por qué el inglés no recibió roja. Por ahora se desconoce cuándo ocurrió; como Ayew ya portaba un vendaje tras chocar en el minuto 24, debió producirse después.