Una foto del partido en la que se ve a Bellingham tapándose la boca mientras habla con el ghanés Jordan Ayew reabre el debate. En el Mundial de 2026, ese gesto se castigará con tarjeta roja, como ya ocurrió.
Traducido por
¡Eso ya habría sido tarjeta roja en el Mundial! Ha salido a la luz una imagen polémica del astro inglés Jude Bellingham
El paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca al hablar durante la victoria 1-0 sobre Turquía. Cumplirá un partido de suspensión y se perderá el último encuentro del grupo contra Australia, clave para definir el segundo puesto.
La FIFA impuso esta norma tras un incidente en la Liga de Campeones, cuando Gianluca Prestianni, del Benfica, habría insultado con la mano en la boca a Vinicius Junior, del Real Madrid. Para evitar repeticiones, el organismo estableció la sanción antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, la acción debe ser claramente conflictiva.
Si el árbitro o el VAR detectaron la acción de Bellingham, esa salvedad podría explicar por qué el inglés no recibió roja. Por ahora se desconoce cuándo ocurrió; como Ayew ya portaba un vendaje tras chocar en el minuto 24, debió producirse después.
- Getty Images
Jude Bellingham causó problemas a Ghana
Bellingham, que no brilló en el empate sin goles de Inglaterra, acaparó la atención por otro motivo: una dura entrada al defensa ghanés Jerome Opoku justo antes del descanso enfureció al equipo africano. Según The Sun, tras el incidente Bellingham discutió con el segundo entrenador ghanés, John Paintsil, camino de los vestuarios.
El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, que también intervino, declaró tras el partido: «Quería decirle a Bellingham que se contuviera un poco en esa entrada; podría haber sido tarjeta amarilla». El portugués añadió: «Él reaccionó con vehemencia y soltó unos cuantos insultos, y así es como empezó todo».
Bellingham admitió: «Fue una entrada tonta; su banquillo pidió amarilla». Añadió que los roces posteriores surgieron «en el calor del momento» y que no hay rencor.
Bellingham, elegido por sorpresa «Jugador del partido»: «No me lo merezco»
Bellingham fue sustituido por el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, en el 74'. Como el resto de los Three Lions, el mediocampista de 22 años no pudo mantener el nivel mostrado en el 4-2 ante Croacia. Aun así, fue elegido, sorpresivamente, mejor del partido: «Para ser sincero, no me lo merezco», admitió el internacional, que suma 50 encuentros con Inglaterra.
El sábado, ante Panamá, buscará el primer puesto del Grupo L. De lograrlo, Inglaterra jugará el miércoles en dieciseisavos contra uno de los ocho mejores terceros.
Ghana, con cuatro puntos tras vencer 1-0 a Panamá y empatar con Inglaterra, busca cerrar entre los mejores terceros. Ante Croacia, un empate les aseguraría el segundo puesto. Incluso perdiendo, tendrían buenas opciones de avanzar como terceros.
- AFP
Con Jude Bellingham: la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026
- Portero: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Defensa: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)