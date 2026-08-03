La carrera por fichar a Diomande ha dado un giro dramático después de que Schafer desmintiera públicamente las afirmaciones de que ya existe un acuerdo de traspaso con el Madrid. El extremo de 19 años ha sido objeto de una intensa especulación durante la última semana, con varias informaciones que sugerían que Florentino Perez y la directiva del Madrid por fin habían logrado avanzar en las negociaciones por la prometedora estrella marfileña.

En declaraciones a Sky Germany, el ejecutivo del Leipzig cargó especialmente contra la forma en que se informa hoy sobre los traspasos, haciendo referencia de manera específica a las coletillas utilizadas por periodistas de redes sociales. Schafer insistió en que la percepción pública de la operación no se corresponde con la realidad a puerta cerrada en el Red Bull Arena. «Está claro que algunos supuestos expertos en fichajes informaron hace unos días de que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el “here we go”. Simplemente, no es así», afirmó Schafer con rotundidad.