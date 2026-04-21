Las polémicas declaraciones de Oliver Kahn quizá hayan sido el empujón motivador que Jamal Musiala necesitaba tras su larga baja por fractura de peroné y luxación de tobillo, una reincorporación irregular y una nueva lesión que le excluyó de los partidos de marzo.
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«Eso no sería justo»: Vincent Kompany advierte al Bayern de Múnich a pesar de su oportuna intervención
«Debería renunciar a participar en el Mundial», declaró el expresidente del FC Bayern hace once días en Sky. «Si noto que algo no va bien en mi juego, tengo que trabajar en mí mismo para volver a estar listo». Sus palabras provocaron una oleada de indignación y numerosas muestras de solidaridad con Musiala, seguido de una impresionante respuesta deportiva del delantero de 23 años.
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FC Bayern: Jamal Musiala ha cuajado tres grandes actuaciones consecutivas
En el 5-0 al St. Pauli, Musiala regresó al once tras más de un mes y marcó el gol 101 de la Bundesliga, además de dar una asistencia.
En la vuelta de cuartos de la Champions ante el Real Madrid, donde el Bayern ganó 4-3, Musiala forzó con un regate la primera amarilla de Camavinga, luego expulsado, y asistió de tacón a Luis Díaz para el empate decisivo. Todo esto tras reemplazar a Serge Gnabry, quien, en ausencia de Musiala, se había afianzado en su posición habitual en el centro del campo.
Tres días después, Gnabry sufrió una distensión en los aductores del muslo derecho en un entrenamiento. El jugador de 30 años se perderá el final de temporada con el Bayern y probablemente el Mundial con Alemania, donde ambos luchan por minutos.
En la fiesta del título ante el VfB Stuttgart, Musiala entró en el once y, con sus constantes regates, abrió espacios en la defensa rival; uno de ellos permitió el empate de Raphael Guerreiro, su cuarto aporte en tres partidos. Al descanso, el técnico Vincent Kompany lo sustituyó para dosificarlo: «Era lo previsto», confirmó Musiala.
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FC Bayern: Raphael Guerreiro y Lennart Karl también dan esperanzas
Para el FC Bayern, el regreso de Musiala llega en el mejor momento, dada la baja de Gnabry. «Es pura coincidencia que Serge se haya lesionado justo cuando Jamal ya está cerca de volver», reconoció Kompany antes del duelo contra el Stuttgart. Y añadió, casi con incredulidad: «Hemos jugado gran parte de la temporada sin Jamal, pero ahora que Serge falta, él regresa en buena forma».
Ya en la fecha FIFA de marzo, mientras Musiala se preparaba en Múnich, Kompany notó «que vuelve a tener un poco de libertad». Aun así, el técnico frena el entusiasmo: «Me resulta difícil poner toda la presión sobre Jamal ahora. No sería justo». Gnabry, con 21 participaciones en goles, es el cuarto máximo anotador del Bayern esta temporada y ha sido clave en los duelos más importantes.
De hecho, Kompany quedó satisfecho no solo con el rendimiento de Musiala ante el Stuttgart. Raphael Guerreiro, con un gol incluido, se postuló como opción para las semifinales de Copa ante el Bayer Leverkusen y de Champions frente al París Saint-Germain. Además, Lennart Karl ya entrena tras su lesión muscular y podría reaparecer pronto.
Jamal Musiala: sus estadísticas de esta temporada
Juegos 16 minutos 633 Goles 4 Asistencias 5