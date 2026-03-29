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«Eso no puede ser»: Christian Pulisic, estrella de la selección estadounidense, desconcertado por los «extraños» sucesos que dejaron «conmocionado» al equipo de Mauricio Pochettino
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos sufrió un colapso en la segunda parte ante Bélgica
Antes del Mundial de este verano, que se disputará en Norteamérica, la selección estadounidense estrenó su nueva equipación local frente a un rival europeo de renombre. Dicha camiseta presenta rayas horizontales onduladas rojas y blancas —en un guiño a la bandera nacional— y pantalones cortos azules.
Bélgica, a pesar de jugar fuera de casa, decidió utilizar su equipación de visitante. Esa camiseta es mayoritariamente blanca, con toques de rosa y azul claro, y se combina con pantalones cortos blancos. Antes de que se diera el saque inicial, se determinó que las respectivas equipaciones eran lo suficientemente diferentes como para evitar cualquier problema.
Los que saltaron al campo no están convencidos de que se prestara la suficiente atención a ese proceso. Pulisic es uno de los que tuvo dificultades para diferenciar entre amigos y enemigos. El delantero del AC Milan reconoce que la selección estadounidense no estuvo a la altura ese día, tras llegar al descanso con empate a 1-1 antes de sufrir un colapso en la segunda parte, pero cree que se debería haber hecho más para evitar la confusión visual.
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Pulisic, sorprendido por el conflicto con la equipación
Pulisic declaró a los periodistas tras el partido: «No es una excusa en absoluto, porque ambos equipos se enfrentan a eso, pero es que... eso no puede pasar. Fue un poco extraño».
Añadió: «Es difícil. Muchas veces recibes el balón y miras hacia arriba, y no puedes fijarte bien en nada. Solo puedes guiarte por el color de la camiseta. Así es como funciona. Y cuando son muy parecidos, es difícil».
Pulisic continuó diciendo que el problema solo se hizo evidente para los jugadores de ambos equipos cuando se quitaron las camisetas de calentamiento previas al partido: «Todo el mundo se quedó un poco sorprendido».
Selección de camisetas firmadas por los árbitros
Un portavoz de la Federación Estadounidense de Fútbol informó a ESPN de que «antes del partido se llevó a cabo un proceso en varias fases para comprobar si existía algún conflicto con los colores de las camisetas». Dicho proceso implicó que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos solicitara a Bélgica que «utilizara su camiseta no contrastante».
Se «enviaron imágenes de ambas camisetas a los árbitros del partido y, a continuación, se celebró una reunión de coordinación en la que se examinaron las camisetas». Los árbitros volvieron a examinar las camisetas el día del partido y «en ningún momento indicaron que consideraran que hubiera un conflicto».
Aunque Pulisic no está de acuerdo con esa valoración, Weston McKennie es otro que considera que los árbitros del partido se equivocaron en una decisión importante. El centrocampista de la Juventus, que acaba de renovar su contrato en Italia, encontró el partido contra Bélgica más difícil de lo que debería haber sido.
Sobre la coincidencia de colores de las equipaciones, dijo: «No voy a poner eso como excusa del partido, pero sin duda fue un poco difícil.
«Cada vez que echabas un vistazo rápido para distinguir quién era quién, era casi un 50-50. Así que, sin duda, tenías que tomarte quizás un poco más de tiempo con el balón antes de tomar una decisión o pasar de primera a un compañero».
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Próximos partidos de la selección masculina de fútbol de EE. UU.: el próximo enfrentamiento será contra una selección portuguesa sin Ronaldo
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos, que ha visto cómo su racha de cinco partidos sin conocer la derrota llegaba a su fin, permanecerá en Georgia para enfrentarse a Portugal el martes. Cristiano Ronaldo, que se ha estado recuperando de una lesión, no participará en ese partido, pero estará en Estados Unidos para disputar otro gran torneo este verano.