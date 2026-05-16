«Eso no os incumbe»: Manuel Neuer aviva los rumores. ¿Volverá realmente a la selección alemana?

Con la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart y un posible Mundial en juego, una lesión de Neuer sería un golpe duro. Pero tras el partido, el portero tranquilizó a todos. Tras el partido regresó al campo, abrazó a sus compañeros, levantó la placa de campeón y celebró sin problemas. Después declaró a Sky: «Noté algo en la pantorrilla, no quise correr riesgos de cara a la semana que viene».

Al ser preguntado si había hablado con el seleccionador Julian Nagelsmann, respondió: «No, ahora no. Hemos estado en contacto todo el año, como con otros exentrenadores y responsables». Varios medios habían informado de que el portero del Bayern estaba en la prelista de 55 jugadores de Julian Nagelsmann para la Copa América. Al ser preguntado por su regreso a la selección, Neuer respondió: «Estoy totalmente relajado. Hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos la final de la Copa DFB; eso no es un tema para mí». Insistió en lo mismo y, al preguntarle si descartaba el Mundial, añadió: «Hoy no es un tema. Lo bonito es celebrar el título y que la semana que viene aún tenemos una tarea con este equipo. Eso no os incumbe».

No fue un desmentido, sino todo lo contrario. Así pues, su regreso a la selección parece inminente. Julian Nagelsmann podría aclarar la situación el sábado por la noche en el programa ZDF-Sportstudio.