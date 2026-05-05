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Enrique DembeleGetty Images

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«¡Eso no nos beneficia!» Luis Enrique advierte a las estrellas del PSG sobre el peligro ante el FC Bayern

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, motivó a sus jugadores antes del duelo contra el Bayern de Múnich con palabras de Rafael Nadal.

Su compatriota español dijo una vez: «Hubo un momento de mi carrera en el que enfrentar a Federer y Djokovic me motivó extra, porque ante rivales tan fuertes sacas lo mejor de ti. Eso les he transmitido a mis jugadores», explicó Enrique antes del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que se jugará el miércoles a las 21:00 h en Múnich, en directo por DAZN.

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  • «Admiramos al Bayern porque practican un fútbol maravilloso. Es todo un reto», añadió el entrenador del PSG. «Pero eso también supone una motivación extra para exigirse al máximo y mejorar».

    Aun así, deberá frenar un poco a sus estrellas, entre las que está el mejor futbolista del mundo, Ousmane Dembélé. «Si uno está demasiado motivado, eso no beneficia a la causa. Tenemos que controlar las emociones», subrayó Enrique.

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  • Achraf HakimiIMAGO / PsnewZ

    El PSG, sin Hakimi, pero con una «pequeña ventaja» frente al Bayern de Múnich

    Al PSG le basta con empatar en el Allianz Arena tras el 5-4 en París. «Siempre queremos ganar. Esa es nuestra mentalidad. No pensamos en defender el resultado», afirmó el español, que cree posible otro partido memorable: «No sé si será diferente. Ningún equipo aceptará ser inferior. Habrá situaciones extraordinarias».

    El PSG ganó la Copa de Europa el año pasado en Múnich (5-0 al Inter) y ahora cuenta con una “pequeña ventaja” de cara a la final de Budapest del 30 de mayo. «Estamos preparados», afirmó Enrique.

    Eso sí, no podrá contar con el lesionado Achraf Hakimi, pieza clave del equipo. Warren Zaïre-Emery, de 20 años y habitual en el centro del campo, ocupará su lugar en el lateral derecho. «Espero otro partido de locos; debemos mantener la cabeza fría», añadió el joven francés.

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