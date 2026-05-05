Su compatriota español dijo una vez: «Hubo un momento de mi carrera en el que enfrentar a Federer y Djokovic me motivó extra, porque ante rivales tan fuertes sacas lo mejor de ti. Eso les he transmitido a mis jugadores», explicó Enrique antes del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que se jugará el miércoles a las 21:00 h en Múnich, en directo por DAZN.
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«¡Eso no nos beneficia!» Luis Enrique advierte a las estrellas del PSG sobre el peligro ante el FC Bayern
«Admiramos al Bayern porque practican un fútbol maravilloso. Es todo un reto», añadió el entrenador del PSG. «Pero eso también supone una motivación extra para exigirse al máximo y mejorar».
Aun así, deberá frenar un poco a sus estrellas, entre las que está el mejor futbolista del mundo, Ousmane Dembélé. «Si uno está demasiado motivado, eso no beneficia a la causa. Tenemos que controlar las emociones», subrayó Enrique.
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El PSG, sin Hakimi, pero con una «pequeña ventaja» frente al Bayern de Múnich
Al PSG le basta con empatar en el Allianz Arena tras el 5-4 en París. «Siempre queremos ganar. Esa es nuestra mentalidad. No pensamos en defender el resultado», afirmó el español, que cree posible otro partido memorable: «No sé si será diferente. Ningún equipo aceptará ser inferior. Habrá situaciones extraordinarias».
El PSG ganó la Copa de Europa el año pasado en Múnich (5-0 al Inter) y ahora cuenta con una “pequeña ventaja” de cara a la final de Budapest del 30 de mayo. «Estamos preparados», afirmó Enrique.
Eso sí, no podrá contar con el lesionado Achraf Hakimi, pieza clave del equipo. Warren Zaïre-Emery, de 20 años y habitual en el centro del campo, ocupará su lugar en el lateral derecho. «Espero otro partido de locos; debemos mantener la cabeza fría», añadió el joven francés.