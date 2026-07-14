«Quiero mencionar brevemente a Breel Embolo: he jugado con él mucho tiempo. Es un tipo y un jugador increíblemente genial. Pero cuando el árbitro le amonesta, no hace ni caso», afirmó Kramer en el podcast CopaTS, refiriéndose a un momento decisivo del partido, que Argentina acabó ganando 3-1 en la prórroga.
Traducido por
«Eso me ha partido el corazón»: Christoph Kramer sufre junto a un antiguo compañero de equipo durante el Mundial
El delantero suizo Embolo fue expulsado en el minuto 72 de los cuartos de final del Mundial 2026 tras ver dos amarillas. Tras un duelo con Leandro Paredes, el árbitro João Pinheiro pitó falta del argentino y le mostró la amarilla.
Intervino el VAR, se revisaron las imágenes y se comprobó que Paredes no había tocado a Embolo, quien se había tirado de forma descarada. Pinheiro cambió su decisión: retiró la amarilla a Paredes y amonestó a Embolo. Como ya tenía una amarilla, se fue expulsado y, camino a los vestuarios, rompió a llorar.
- (C)Getty Images
Kramer se compadece de Embolo: «Me encanta ese chico»
«Le tengo mucho cariño y no quiero hablar mal de él, me dio mucha pena», dijo Kramer sobre la desafortunada jugada de Embolo. Kramer, quien compartió equipo con Embolo en el Borussia Mönchengladbach entre 2019 y 2022, añadió: «Breel no suele llorar, y eso me partió el corazón».
Lo más amargo es que la FIFA acababa de permitir que el VAR revisara las tarjetas amarillas; de no ser así, el árbitro Pinheiro no habría podido rectificar y Embolo habría seguido en juego.
Con diez, los suizos —que habían igualado 1-1 gracias a Dan Ndoye minutos antes— llegaron a la prórroga. Allí Argentina marcó, avanzó a semifinales y eliminó a una sólida Suiza.
Mundial 2026: Suiza queda eliminada, Argentina sigue soñando con revalidar el título
Embolo ha brillado en el Mundial: fue clave para Suiza, jugó seis partidos y aportó dos goles y dos asistencias.
Mientras tanto, Argentina sigue soñando con revalidar el título. En semifinales, Lionel Messi y compañía se enfrentarán el miércoles a Inglaterra.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias