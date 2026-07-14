El delantero suizo Embolo fue expulsado en el minuto 72 de los cuartos de final del Mundial 2026 tras ver dos amarillas. Tras un duelo con Leandro Paredes, el árbitro João Pinheiro pitó falta del argentino y le mostró la amarilla.

Intervino el VAR, se revisaron las imágenes y se comprobó que Paredes no había tocado a Embolo, quien se había tirado de forma descarada. Pinheiro cambió su decisión: retiró la amarilla a Paredes y amonestó a Embolo. Como ya tenía una amarilla, se fue expulsado y, camino a los vestuarios, rompió a llorar.