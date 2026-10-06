Tebas ha lanzado un mensaje contundente al Madrid sobre su reacción continuada al caso Negreira. El presidente de LaLiga defendió con firmeza a su organización, al tiempo que condenó las recientes acciones de Real Madrid TV.

El canal oficial del club ha emitido de forma constante contenidos que cuestionan la integridad del arbitraje español. Tebas cree que estas emisiones están impulsando una agenda peligrosa e inexacta que perjudica a toda la liga. Pese a la amarga rivalidad entre los clubes más grandes de España, el presidente de la patronal insistió en que difundir desinformación no ayuda a nadie.