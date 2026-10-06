Getty Images
Traducido por
«¡Eso es una vergüenza!» - Javier Tebas lanza un duro ataque contra Real Madrid TV por las afirmaciones «falsas» sobre el caso Negreira
Tebas carga contra el Madrid
Tebas ha lanzado un mensaje contundente al Madrid sobre su reacción continuada al caso Negreira. El presidente de LaLiga defendió con firmeza a su organización, al tiempo que condenó las recientes acciones de Real Madrid TV.
El canal oficial del club ha emitido de forma constante contenidos que cuestionan la integridad del arbitraje español. Tebas cree que estas emisiones están impulsando una agenda peligrosa e inexacta que perjudica a toda la liga. Pese a la amarga rivalidad entre los clubes más grandes de España, el presidente de la patronal insistió en que difundir desinformación no ayuda a nadie.
Impulsando una narrativa falsa
Tebas sigue sosteniendo con firmeza que las acusaciones originales en torno al exjefe arbitral Jose Maria Enriquez Negreira son extremadamente graves y deben investigarse a fondo. Sin embargo, rechazó con furia la idea de que la corrupción siga produciéndose activamente en 2026.
"Sigo manteniendo exactamente la misma opinión sobre el caso Negreira: lo que ocurrió fue extremadamente grave y debe investigarse hasta el final", afirmó Tebas.
"Una cosa es investigar hechos que terminaron hace años y otra muy distinta construir en 2026 el relato de que Negreira sigue influyendo hoy en el arbitraje español. Eso es una barbaridad. Y repetirlo desde Real Madrid TV no lo convierte en verdad."
Confiando en el proceso judicial
El caso Negreira está actualmente en manos de la justicia española. Tebas subrayó que hay que permitir a estos tribunales determinar si los pagos realizados por el Barcelona influyeron en los ascensos y descensos de los árbitros. Cuestionó qué esperan los críticos que haga LaLiga mientras la investigación penal sigue en curso.
«Que los jueces investiguen, que se examine todas las pruebas y que el asunto se lleve hasta sus últimas consecuencias», añadió. «Pero, mientras tanto, ¿qué quieren algunos? ¿Quieren que el FC Barcelona y su actual directiva sean expulsados por completo de LALIGA? ¿Quieren que LALIGA usurpe a los tribunales, dicte su propio veredicto e imponga una sanción antes incluso de que exista una resolución judicial?»
- AFP
Esperando el veredicto final
La investigación judicial sobre el escándalo Negreira seguirá desarrollándose en los tribunales españoles durante los próximos meses. Hasta que ese proceso judicial concluya por completo, LaLiga no tomará medidas unilaterales contra el Barcelona.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias