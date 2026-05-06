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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN IMAGO / Shutterstock
Daniel Buse

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«¡Eso es una tontería!» Vincent Kompany critica la regla de la mano tras la eliminación ante el Bayern y elogia al PSG por su estrategia

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
V. Kompany

Tras la eliminación del Bayern en la Liga de Campeones ante el PSG, su entrenador, Vincent Kompany, aceptó la derrota con deportividad pero criticó la interpretación de la regla de la mano.

En la ida, justo antes del descanso, el lateral del Bayern Alphonso Davies recibió un balón en el muslo que luego golpeó su brazo. El árbitro pitó penalti, que Ousmane Dembélé convirtió en el 3-2. 

El miércoles, el árbitro portugués João Pinheiro no pitó penalti en la primera parte cuando el centrocampista del PSG João Neves recibió el balón en el brazo extendido tras un despeje de su compañero Vitinha. «La pelota no va del cuerpo a la mano, sino directamente a la mano. Da igual que sea un compañero o no; es una tontería, un disparate», afirmó Kompany en DAZN

  • El árbitro de Múnich aplicó la interpretación de la UEFA, lo que no gustó al entrenador del Bayern: «Las reglas son las que son. Es una lástima». Además, el lateral del PSG, Nuno Mendes, evitó la segunda amarilla por mano, lo que Kompany calificó de «decisivo».

    Tras perder 4-5 en la ida, el Bayern se quedó 1-0 abajo a los tres minutos de la vuelta y, pese a intentarlo todo, solo igualó con Harry Kane en el 94. «La decisión arbitral en París aún duele, porque al final se pierde por un gol», recordó Kompany al referirse al penalti señalado contra Davies. 

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    Kompany sobre el PSG: «Simplemente se mostraron muy activos»

    El entrenador del Bayern asumió la derrota con deportividad: «No me quedo decepcionado mucho tiempo; hay que seguir adelante». 

    Elogió al vigente campeón de París por su actuación en Múnich, donde el PSG defendió con firmeza en su área y apenas concedió ocasiones claras al equipo local. «El PSG defendió los centros de forma increíble. Siempre defendieron bien el espacio a la espalda, fueron muy activos», destacó Kompany sobre el rival. 

    Siempre se interponían y mantenían la intensidad hasta el final. «Aunque llegamos a zonas de peligro, ellos evitaron que rematáramos», explicó Kompany, quien así justificó la eliminación de su equipo. 

  • Próximos partidos del FC Bayern Múnich:

    9 de mayo, 18:30 h: Wolfsburgo - FC Bayern
    16 de mayo, 15:30 h: Bayern Múnich - Colonia
    23 de mayo, 20:00 h: Bayern Múnich - Stuttgart (final de la Copa DFB)
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