«En mi opinión, es una tontería», declaró el martes en Berlín el capitán de la selección alemana de baloncesto sobre el formato: «Hemos ganado el Mundial, así que en realidad deberíamos estar clasificados. Pero es lo que hay».
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«¡Eso es una tontería!» La estrella de la NBA Dennis Schröder, furioso y colmado de elogios
El viernes en Riga ante Israel y el lunes en Bamberg frente a Chipre se jugarán los dos últimos partidos de la primera ronda. Alemania, campeona del mundo y de Europa, ya está clasificada para la segunda fase. Schröder es el único jugador de la NBA en el equipo. «Es un honor salir cada día a la cancha con el águila en el pecho», declaró el base de Braunschweig al margen del entrenamiento en el pabellón Max-Schmeling-Halle.
Schröder entiende que otros no jueguen: «Todos necesitan su tiempo libre y yo lo respeto. Franz Wagner se acaba de recuperar de una lesión, y Andi Obst apenas jugó hace dos días», explicó el base de 33 años. «Solo quiero que la gente vea que me he comprometido, que defiendo a Alemania». Sin embargo, los que no están aquí «han contribuido en los últimos tres o cuatro años a que podamos estar aquí».
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Dennis Schröder, pese a la carga de la NBA, en la fase de clasificación para el Mundial: «¡Es increíble!»
Para el seleccionador nacional Àlex Mumbrú, la actitud de Schröder no es algo que se dé por sentado. «Es increíble tener a un jugador como Dennis, al que llamas y enseguida te dice: “Estoy con el equipo”», comentó el español, elogiando a su líder. «Con Dennis es muy fácil. Cuando llama la selección alemana, él coge el teléfono y dice: “Cuenta conmigo”. Siempre. Su compromiso es increíble».
Sobre la ausencia de «jugadores importantes» en esta ocasión, explicó: «Algunos están lesionados, otros sin contrato y varios muy cansados tras jugar más de 80 partidos».