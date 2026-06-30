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Dennis SchröderGetty Images

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«¡Eso es una tontería!» La estrella de la NBA Dennis Schröder, furioso y colmado de elogios

A Dennis Schröder le parece inconcebible que el campeón del mundo deba clasificarse para defender su título.

«En mi opinión, es una tontería», declaró el martes en Berlín el capitán de la selección alemana de baloncesto sobre el formato: «Hemos ganado el Mundial, así que en realidad deberíamos estar clasificados. Pero es lo que hay».

  • El viernes en Riga ante Israel y el lunes en Bamberg frente a Chipre se jugarán los dos últimos partidos de la primera ronda. Alemania, campeona del mundo y de Europa, ya está clasificada para la segunda fase. Schröder es el único jugador de la NBA en el equipo. «Es un honor salir cada día a la cancha con el águila en el pecho», declaró el base de Braunschweig al margen del entrenamiento en el pabellón Max-Schmeling-Halle.

    Schröder entiende que otros no jueguen: «Todos necesitan su tiempo libre y yo lo respeto. Franz Wagner se acaba de recuperar de una lesión, y Andi Obst apenas jugó hace dos días», explicó el base de 33 años. «Solo quiero que la gente vea que me he comprometido, que defiendo a Alemania». Sin embargo, los que no están aquí «han contribuido en los últimos tres o cuatro años a que podamos estar aquí».

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  • Alex Mumbru DBB TeamIMAGO / Beautiful Sports

    Dennis Schröder, pese a la carga de la NBA, en la fase de clasificación para el Mundial: «¡Es increíble!»

    Para el seleccionador nacional Àlex Mumbrú, la actitud de Schröder no es algo que se dé por sentado. «Es increíble tener a un jugador como Dennis, al que llamas y enseguida te dice: “Estoy con el equipo”», comentó el español, elogiando a su líder. «Con Dennis es muy fácil. Cuando llama la selección alemana, él coge el teléfono y dice: “Cuenta conmigo”. Siempre. Su compromiso es increíble».

    Sobre la ausencia de «jugadores importantes» en esta ocasión, explicó: «Algunos están lesionados, otros sin contrato y varios muy cansados tras jugar más de 80 partidos».