«¡Eso es una tontería!» La estrella de la NBA Dennis Schröder, furioso y colmado de elogios

El viernes en Riga ante Israel y el lunes en Bamberg frente a Chipre se jugarán los dos últimos partidos de la primera ronda. Alemania, campeona del mundo y de Europa, ya está clasificada para la segunda fase. Schröder es el único jugador de la NBA en el equipo. «Es un honor salir cada día a la cancha con el águila en el pecho», declaró el base de Braunschweig al margen del entrenamiento en el pabellón Max-Schmeling-Halle.

Schröder entiende que otros no jueguen: «Todos necesitan su tiempo libre y yo lo respeto. Franz Wagner se acaba de recuperar de una lesión, y Andi Obst apenas jugó hace dos días», explicó el base de 33 años. «Solo quiero que la gente vea que me he comprometido, que defiendo a Alemania». Sin embargo, los que no están aquí «han contribuido en los últimos tres o cuatro años a que podamos estar aquí».