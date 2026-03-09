AFP
«¡Eso es una tontería!» - El Liverpool es objeto de burlas después de que Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah fueran grabados lanzando una pelota medicinal por encima del travesaño en una «desconcertante» rutina de entrenamiento
Entrenamiento del Liverpool con balón medicinal
Se han publicado imágenes de Mohamed Salah y Dominik Szoboszlai realizando un ejercicio en el que lanzaban pesadas pelotas medicinales por encima del travesaño. El vídeo se hizo viral mientras otros miembros del equipo de Arne Slot realizaban ejercicios técnicos, en los que la plantilla ultimaba los preparativos antes de su viaje a Estambul. Aunque estos ejercicios de fuerza y acondicionamiento son habituales en el fútbol moderno para desarrollar la potencia explosiva, la imagen de un tres veces ganador de la Bota de Oro de la Premier League y un centrocampista de 60 millones de libras jugando al «por encima del travesaño» con equipamiento pesado dejó perplejos a muchos observadores.
El simulacro de entrenamiento es objeto de burlas.
El comentarista de Sky Sports, Sherwood, cuestionó la lógica de una tarea tan física apenas 24 horas antes de un partido crucial de la fase eliminatoria europea. Calificó el ejercicio, que se puede ver en una sesión separada, como «una tontería» y afirmó que estaba «desconcertado» por el motivo por el que los jugadores lo estaban realizando durante una sesión de entrenamiento. Sky Sports publicó brevemente los comentarios de Sherwood en sus cuentas de redes sociales, pero poco después eliminó el vídeo por completo.
Las lesiones se acumulan en el equipo de Slot
En cuanto a las noticias del equipo para el enfrentamiento con el Galatasaray, el portero titular Alisson ha sido descartado después de que el internacional brasileño se quejara de molestias tras la sesión del lunes. De hecho, no ha viajado con el equipo a Estambul y el portero suplente Giorgi Mamardashvili será ahora el encargado de sustituirlo bajo los palos. Federico Chiesa también se perdió la sesión de entrenamiento antes de la salida del equipo el lunes por la tarde.
Encuentro crucial para los hombres de Slot
El Liverpool viaja a Estambul tras haber sufrido una derrota por 1-0 allí en la fase de liga de la competición. El calendario tampoco se presenta más fácil para los gigantes de Anfield, con un viaje a Brighton tras el partido de vuelta contra el Galatasaray. Más allá del reto europeo inmediato, el equipo médico del Liverpool trabajará sin descanso para garantizar que Alisson esté en forma para el fin de semana. Los Reds se enfrentan a un importante partido de la Premier League contra el Tottenham, un encuentro vital para sus esperanzas de terminar entre los cuatro primeros.
