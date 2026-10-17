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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Eso es lo que queremos!»: Xabi Alonso lanza un reto a Joao Pedro, estrella del Chelsea en plena racha

Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
Everton
Premier League
Everton vs Chelsea

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, se mostró encantado con el fulgurante inicio de temporada de Joao Pedro antes de la visita al Everton de este sábado. El técnico español instó al delantero brasileño a mantener su regularidad y consolidarse entre los mejores atacantes de la Premier League.

  • Alonso reta a Joao Pedro a mantener su buen momento goleador

    El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha respaldado a Joao Pedro para que se consolide como uno de los mejores delanteros de la Premier League tras un brillante inicio de temporada. El brasileño, de 25 años, suma cinco goles y tres asistencias en cinco partidos de liga, incluido un doblete en la victoria por 5-1 ante el Bournemouth.

    Antes de la visita del sábado al Everton en el Hill Dickinson Stadium, Alonso elogió el hambre y la ética de trabajo del delantero desde la pretemporada.

    El técnico del Chelsea subrayó que mantener la regularidad a lo largo de 38 partidos sigue siendo la prueba definitiva para cualquier goleador de élite.

  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    El entrenador celebra la presencia de toda la delantera

    En declaraciones a la prensa, Alonso explicó cómo una conversación durante la pretemporada generó grandes expectativas sobre la evolución del delantero. «Eso es lo que queremos y lo que él quiere», dijo Alonso. «No se trata solo de que ahora haya marcado cinco goles».

    «Hablamos de ello desde el primer día de la pretemporada, del siguiente paso que quería dar, y empezó muy bien tanto la pretemporada como esta temporada».

    «Cuando quieres convertirte en un delantero de primer nivel en esta liga, tienes que estar preparado para influir en cada partido. Lo está haciendo y necesitamos que siga así».

  • Alonso admira la conexión y el hambre en el área

    Alonso elogió la aportación de Joao Pedro en todas las facetas del juego y destacó que su capacidad para asociarse mejora a quienes le rodean. «Hasta ahora, e incluso antes, podía verle marcar muchos goles, y está en un buen momento», señaló Alonso. «Va a tener una temporada muy buena porque tiene muchas ganas de lograrlo y está marcando goles».

    «Quiere estar dentro del área y también ayudar al equipo en sus inmediaciones. Es un jugador muy completo».

    «Me gusta mucho cómo juega y cómo se asocia con sus compañeros».

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  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Chelsea se prepara para una dura prueba física ante el Everton

    El Chelsea afronta una dura prueba ante un Everton que ocupa la quinta posición en la Premier League, justo por delante del equipo londinense por diferencia de goles. Alonso espera un exigente duelo físico a domicilio mientras su plantilla busca ganar impulso.

    «Sin duda, ganar uno de estos partidos es un reto para nosotros, pero para todos los partidos son difíciles», concluyó Alonso. «Cada uno es complicado, y fuera de casa aún más».

    «Sabemos que mañana tenemos que hacer muchas cosas bien en lo futbolístico y en lo competitivo: en las disputas, en los duelos y al jugar con el balón. Así que será muy exigente y supondrá un reto».

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