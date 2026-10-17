El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha respaldado a Joao Pedro para que se consolide como uno de los mejores delanteros de la Premier League tras un brillante inicio de temporada. El brasileño, de 25 años, suma cinco goles y tres asistencias en cinco partidos de liga, incluido un doblete en la victoria por 5-1 ante el Bournemouth.

Antes de la visita del sábado al Everton en el Hill Dickinson Stadium, Alonso elogió el hambre y la ética de trabajo del delantero desde la pretemporada.

El técnico del Chelsea subrayó que mantener la regularidad a lo largo de 38 partidos sigue siendo la prueba definitiva para cualquier goleador de élite.