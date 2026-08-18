El exdefensa del Tottenham Alderweireld ha instado a su antiguo club a adelantarse al Arsenal en la carrera por el fichaje de Osimhen. Cree que el delantero del Galatasaray reforzaría a la perfección las opciones ofensivas de De Zerbi. El Tottenham sobrevivió a una desastrosa batalla por la permanencia la temporada pasada y, posteriormente, ha invertido mucho en su plantilla.

El conjunto del norte de Londres batió dos veces su récord de traspaso para incorporar a Mateus Fernandes y Sandro Tonali por un total de 185 millones de libras. A pesar de haber fichado ya a Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka, el Tottenham ha convertido los refuerzos en ataque en una prioridad. Incorporar a un delantero contrastado sigue siendo crucial antes de que se cierre el mercado.