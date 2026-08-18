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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Yosua Arya

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«Eso es lo que necesitas»: un ex del Tottenham explica por qué los Spurs deben ganar al Arsenal en el fichaje de Victor Osimhen

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El exdefensa del Tottenham Toby Alderweireld ha instado al club a arrebatarle al Arsenal el fichaje de Victor Osimhen. Los Spurs han reforzado notablemente su plantilla con grandes incorporaciones este verano, pero el belga cree que hacerse con el prolífico delantero del Galatasaray completaría a la perfección las opciones ofensivas de Roberto De Zerbi.

  • Alderweireld insta a arrebatar a Osimhen

    El exdefensa del Tottenham Alderweireld ha instado a su antiguo club a adelantarse al Arsenal en la carrera por el fichaje de Osimhen. Cree que el delantero del Galatasaray reforzaría a la perfección las opciones ofensivas de De Zerbi. El Tottenham sobrevivió a una desastrosa batalla por la permanencia la temporada pasada y, posteriormente, ha invertido mucho en su plantilla.

    El conjunto del norte de Londres batió dos veces su récord de traspaso para incorporar a Mateus Fernandes y Sandro Tonali por un total de 185 millones de libras. A pesar de haber fichado ya a Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka, el Tottenham ha convertido los refuerzos en ataque en una prioridad. Incorporar a un delantero contrastado sigue siendo crucial antes de que se cierre el mercado.

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  • Victor Osimhen GalatasarayGETTY

    Experiencia clave para reforzar el ataque

    El Tottenham ya había sido vinculado anteriormente con jugadores de banda como Savinho, Cody Gakpo y Pedro Neto. Sin embargo, Alderweireld insiste en que el club debe centrarse en asegurarse a un auténtico delantero centro como Osimhen.

    "A los Spurs les vendría bien un delantero como Victor Osimhen, necesitan sus goles porque es lo que también les faltó la temporada pasada", dijo Alderweireld en una entrevista con Hajper.

    "La única preocupación para clubes como Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester United es quizá su edad. Ya no es el jugador más joven y parece que todo el mundo quiere encontrar a una superestrella de 23 años que pueda marcar goles durante los próximos siete u ocho años, y lo entiendo, pero también necesitas una buena mezcla".

  • Siguiendo el exitoso modelo del Ajax

    Alderweireld recurrió a las experiencias de su propia carrera para subrayar por qué es tan vital fichar a estrellas consolidadas junto a jóvenes promesas. En concreto, señaló su etapa de gran éxito en los Países Bajos.

    «Por eso puede ser importante fichar a jugadores contrastados que sepan cómo funciona todo, para que ayuden a crecer a los más jóvenes, potenciales superestrellas, porque pueden dar el mejor ejemplo», explicó.

    «Pienso en mi etapa en el Ajax. La mezcla estaba a otro nivel. Teníamos a Dusan Tadic y Daley Blind, y a Frenkie De Jong y Matthijs de Ligt abriéndose camino. Eso es lo que necesitas».

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  • Victor Osimhen Galatasaray v Manchester CityGETTY

    El interés del Arsenal complica un posible fichaje

    Asegurar el fichaje de Osimhen no será sencillo para el Tottenham, ya que el internacional nigeriano ha despertado un fuerte interés por parte del Arsenal. Los informes indican que el Galatasaray se puso recientemente en contacto con el Arsenal para hablar de operaciones por Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri, planteando a cambio un posible movimiento por Osimhen. Sin embargo, en estos momentos no hay negociaciones activas en marcha.

    Preguntado por los persistentes rumores de traspaso, Osimhen se mantuvo completamente centrado en su equipo actual. «Me centraré en mi trabajo», declaró la semana pasada. «Luego ya veremos y pensaremos en lo que venga después».