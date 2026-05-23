«Ese puede echarle el ojo»: ¡José Mourinho en la final de la Copa DFB! Uli Hoeneß acaba con las especulaciones sobre el Real Madrid y una superestrella del Bayern de Múnich

«Por mucho que le echen el ojo, no servirá de nada», afirmó Hoeneß sobre el interés del Bayern en Olise. «Es intransferible», añadió el directivo de 74 años.

El sábado por la tarde Mourinho salió de su hotel en Berlín y se dirigió al Estadio Olímpico tras recibir una invitación del VfB Stuttgart, rival del Bayern en la final. Según Bild, el portugués se reunió con el director deportivo del club, Fabian Wohlgemuth.

El motivo sería la estrecha relación del VfB con la agencia GestiFute, de Jorge Mendes, quien también representa a Mourinho. Hendrik Schauerte, responsable de GestiFute en Alemania, acompañó al técnico en Berlín.