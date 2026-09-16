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Escenas emotivas en el Volksparkstadion mientras Mario Vuskovic regresa al entrenamiento del Hamburgo tras su larga espera por la sanción por dopaje
Los aficionados llenan el pabellón en la vuelta a casa
Una demanda de los aficionados sin precedentes llevó al club a trasladar su sesión de entrenamiento abierta al estadio principal. Unos 7.000 aficionados desplegaron pancartas de apoyo y corearon su nombre mientras el defensa croata volvía a pisar el césped tras una ausencia de casi cuatro años. El exentrenador Tim Walter y sus excompañeros Sebastian Schonlau y Jonas Meffert siguieron la sesión desde la grada para brindarle apoyo moral, pese a que ahora los tres militan en el Holstein Kiel.
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Una compañera elogia a un baluarte defensivo
El lateral izquierdo Miro Muheim, uno de los dos únicos compañeros que aún quedan de la última aparición del defensa antes de la suspensión, ofreció una emotiva reflexión sobre su regreso. En declaraciones a Kickertras la sesión, Muheim dijo: "Fue un momento muy especial volver a tener a Mario con nosotros. Siempre creímos en su inocencia. Mario es increíblemente fuerte de carácter, una persona especial".
Al valorar el impacto de su regreso al vestuario, el defensa suizo añadió: "Nos ayudará con su mera presencia. Ha logrado superar estos cuatro años y trabajará para volver al terreno de juego. Estoy firmemente convencido de ello".
La jerarquía respalda a una familia resiliente
La cúpula del club se hizo eco de ese sentimiento, rindiendo homenaje a la resiliencia de la familia después de que su hermano menor, Luka, pasara la temporada pasada cedido por el Tottenham Hotspur antes de fichar por el Brighton en una operación de 54 millones de euros (46 millones de libras/62 millones de dólares).
Expresando la inquebrantable convicción del consejo, el miembro de la junta Eric Huwer dijo: "Ya hemos conocido a toda la familia. A sus padres, Sanja y Daniel, y el año pasado a Luka. Estoy seguro de que, si alguien lo consigue, se apellidará Vuskovic. Mario volverá".
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Unas sanciones estrictas retrasan el regreso
Aunque el central ya trabaja junto al preparador físico Josko Vlasic, unas condiciones estrictas le prohíben competir oficialmente hasta el Nordderby ante el Werder Bremen del 22 de noviembre. También sigue teniendo prohibido conceder entrevistas a los medios, firmar autógrafos o participar en campañas de marketing del club hasta que la suspensión expire oficialmente. El Hamburgo está ahora centrado en recuperar su ritmo de competición de cara a un esperado regreso a la Bundesliga tras el parón internacional de otoño.
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