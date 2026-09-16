El lateral izquierdo Miro Muheim, uno de los dos únicos compañeros que aún quedan de la última aparición del defensa antes de la suspensión, ofreció una emotiva reflexión sobre su regreso. En declaraciones a Kickertras la sesión, Muheim dijo: "Fue un momento muy especial volver a tener a Mario con nosotros. Siempre creímos en su inocencia. Mario es increíblemente fuerte de carácter, una persona especial".

Al valorar el impacto de su regreso al vestuario, el defensa suizo añadió: "Nos ayudará con su mera presencia. Ha logrado superar estos cuatro años y trabajará para volver al terreno de juego. Estoy firmemente convencido de ello".