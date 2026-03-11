Getty
«Escenario apocalíptico»: Micky van de Ven admite que «todo ha terminado» tras la «terrible» derrota del Tottenham en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid
Continúa la mala racha del Tottenham
La dura derrota en Madrid fue solo el último golpe para un Tottenham que lleva siete partidos consecutivos sin ganar, seis de ellos en la Premier League, una racha que lo ha sumido en una lucha por evitar el descenso. El entrenador interino Igor Tudor ha sido objeto de un intenso escrutinio tras perder los cuatro partidos que ha dirigido, y la goleada del martes por la noche en Madrid ha marcado un nuevo punto de inflexión para el club. Van de Ven ha admitido que los continuos fracasos han comenzado a afectar a su salud mental y a su vida fuera del campo.
Fatiga mental y desconexión de las redes sociales
En declaraciones a Ziggo Sport tras el pitido final, el internacional holandés no se contuvo a la hora de valorar la situación del club. Sobre la forma en que el Tottenham perdió ante el Atlético, Van de Ven explicó: «Terrible, para ser sincero: un escenario apocalíptico. Todo lo que podía salir mal en los primeros veinte minutos salió mal. Todo el mundo resbala, incluido yo. Son momentos en los que simplemente no puedes hacer nada. No puedo quedarme aquí parado y empezar a culpar al campo».
Van de Ven también reveló que las constantes críticas por el mal momento del Tottenham le han llevado a alejarse de la atención pública. El defensa admitió que le está costando lidiar con la intensidad de la situación. «¿Cómo me siento mentalmente? Te puedo decir que es duro. Muy duro. Tengo que seguir adelante; así es la vida», dijo. «Ya no uso el teléfono; lo he dejado por completo. Solo mi familia y esas cosas».
Simpatía por Kinsky
La noche fue especialmente cruel para el joven portero checo Antonin Kinsky, que debutó en la Liga de Campeones de la mano del entrenador Igor Tudor. Su introducción en la competición europea de élite duró solo 17 minutos, antes de ser sustituido por Guglielmo Vicario con el marcador ya fuera de control. La decisión puso de manifiesto el caos que reina actualmente en el Tottenham de Tudor.
Van de Ven expresó su simpatía por su joven compañero de equipo, diciendo: «También es terrible para él, es su debut. No le desearías esto a nadie».
Enfrentándose a una batalla desesperada por la supervivencia
A solo nueve partidos para que termine la Premier League, el Tottenham corre un riesgo real de perder su puesto en la máxima categoría. Se avecinan partidos cruciales contra otros equipos en apuros, el Nottingham Forest y el Wolverhampton Wanderers, que probablemente definirán el futuro del club. «Por supuesto, podría dar el típico discurso de que todos tenemos que mantenernos unidos y trabajar duro, pero estamos recibiendo un golpe tras otro. Es realmente difícil», añadió.
Los Spurs también tendrán una montaña que escalar cuando reciban al Atlético en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana.
