¡«Escandalosa infracción de las normas» en el Mundial! Donald Trump y Gianni Infantino desatan una ola de indignación con una decisión impactante

El reglamento de la FIFA indica que una tarjeta roja supone una suspensión automática de un partido, sin posibilidad de recurso por parte del club del jugador. Sin embargo, el domingo la Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció que había cambiado la sanción a «suspensión con período de prueba de un año». La Federación Belga, próximo rival de Estados Unidos, recurrirá la decisión.

Nicholas McGeehan, de FairSquare —que denunció a Infantino ante la Comisión de Ética de la FIFA—, declaró al SID: «Las normas se han infringido claramente de una manera que beneficia los intereses políticos del presidente de EE. UU.». La cuestión es «qué papel ha desempeñado el presidente de la FIFA. Las federaciones y los políticos deben exigir respuestas. Si el país anfitrión usó su influencia para obtener una ventaja desleal, sería una violación escandalosa de las normas y una manipulación de la competición».