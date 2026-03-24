Escándalo de apuestas en la República Checa a dos días de los play-offs del Mundial: seis clubes implicados, uno de ellos de primera división

Desde la web checa iSport.cz nos llega una noticia que sacude el fútbol local: la policía ha detenido a decenas de personas, entre las que se encuentran jugadores, árbitros y clubes de alto nivel implicados en un caso de corrupción y apuestas.





La directiva de la Federación Checa de Fútbol (FAČR) convocó una reunión extraordinaria del comité ejecutivo poco después de que se difundiera la noticia. Posteriormente, su presidente, David Trunda, confirmó la investigación en una rueda de prensa, afirmando que es el resultado de tres años de trabajo y que la federación ha colaborado en el proceso «durante mucho tiempo».