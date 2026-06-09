¡Escándalo con las entradas antes del Mundial! EE. UU. toma medidas drásticas contra los aficionados iraníes

Según un comunicado de la Federación Iraní de Fútbol, Estados Unidos busca «impedir la presencia de aficionados iraníes en los estadios». La Federación recordó que, según las normas de la FIFA, le corresponde el 8 % de las entradas para cada partido. Tras recibir su cuota, Irán ya había iniciado la venta de entradas para los partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, todos en Estados Unidos.

Sin embargo, de forma inesperada se retiraron esas asignaciones y, en las circunstancias actuales, la Federación no puede ofrecer ni una sola entrada a los aficionados, explicaba el comunicado. La Federación consideró la medida «contraria al espíritu de las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes».