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«Esa mentalidad fue en lo que realmente nos apoyamos»: Michael Carrick, encantado al ver cómo el Manchester United se repuso para golear al Ipswich Town

M. Carrick
Manchester United
Manchester United vs Ipswich
Ipswich
Premier League

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, elogió la resistencia y la unión de su equipo después de que se repusiera de un revés temprano para asegurar una contundente victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town en la Premier League en Old Trafford. Impulsada por un brillante hat-trick de Bruno Fernandes, la plantilla mostró exactamente la mentalidad ganadora que su técnico había exigido tras la derrota de la semana pasada.

  • Reponerse de la derrota

    Hablando después de la impresionante victoria sobre el Ipswich, Carrick elogió la forma en que el Manchester United se repuso de su derrota en la jornada inaugural ante el Hull. Según el Guardian, el entrenador estaba encantado con la reacción mostrada por sus jugadores después de verse por detrás en el marcador por un tempranero gol de Leif Davis.

    Fernandes lideró la remontada con un hat-trick, mientras que un gol en propia puerta de Jacob Greaves y un tanto tardío de Bryan Mbeumo completaron la anotación para los locales. Chuka Akpom marcó el gol del honor en los últimos minutos para los visitantes, pero eso no empañó el ambiente en Old Trafford. Carrick subrayó la importancia de sobreponerse a la adversidad al inicio de la temporada.

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  • Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Confiando en una mentalidad fuerte

    Carrick se mostró especialmente satisfecho con la respuesta psicológica de su plantilla. El excentrocampista explicó que saber gestionar los momentos difíciles es crucial para cualquier equipo exitoso. «Antes hablamos de intentar superar lo de la semana pasada, y luego tuvimos un pequeño contratiempo, si se quiere, al encajar un gol», dijo Carrick.

    «Pero ver la firmeza, la fe, la confianza y la unión que mostraron los chicos en ese momento, en una pequeña parte, porque estamos muy al principio de la temporada, creo que eso fue realmente muy satisfactorio para mí. La forma en que reaccionaron, probablemente eso sea lo más importante que sacar. Hay muchos aspectos positivos, pero esa mentalidad fue en lo que realmente nos apoyamos hoy».

  • El inmenso impacto de Mainoo

    Aunque la mentalidad colectiva aseguró los puntos, Carrick también se encargó de destacar la sobresaliente contribución individual de Kobbie Mainoo. En su primera titularidad de la temporada tras una vuelta dosificada después de sus compromisos en el Mundial, Mainoo controló el ritmo a la perfección.

    Carrick dijo a MUTV: "Ofrecer hoy ese rendimiento demuestra lo que Kobbie puede hacer. Tenemos la suerte de contar con una unidad de centrocampistas realmente buena, y podemos recurrir a distintos jugadores en diferentes momentos. Estoy muy contento con la manera en la que jugó hoy". Carrick añadió en su rueda de prensa: "Entiendo que Bruno va a llevarse mucho mérito hoy, y también lo merece, pero pensé que Kobbie estuvo inmenso en el centro del campo para nosotros y sostuvo la actuación del equipo".

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  • Carrick (C)Getty Images

    ¿Qué le espera ahora al Manchester United?

    El Manchester United buscará dar continuidad a esta actuación de autoridad mientras prepara sus próximos partidos de la Premier League. Con Marcus Rashford de vuelta al once inicial y Mainoo demostrando que está en plena forma, Carrick dispone de un amplio abanico de opciones en ataque y en el centro del campo. Ahora, el United debe mantener este impulso agresivo y asegurarse de que la plantilla replique la misma mentalidad ganadora de cara a lo que viene.

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