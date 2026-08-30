Hablando después de la impresionante victoria sobre el Ipswich, Carrick elogió la forma en que el Manchester United se repuso de su derrota en la jornada inaugural ante el Hull. Según el Guardian, el entrenador estaba encantado con la reacción mostrada por sus jugadores después de verse por detrás en el marcador por un tempranero gol de Leif Davis.

Fernandes lideró la remontada con un hat-trick, mientras que un gol en propia puerta de Jacob Greaves y un tanto tardío de Bryan Mbeumo completaron la anotación para los locales. Chuka Akpom marcó el gol del honor en los últimos minutos para los visitantes, pero eso no empañó el ambiente en Old Trafford. Carrick subrayó la importancia de sobreponerse a la adversidad al inicio de la temporada.