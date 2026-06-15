«Mi gran motivación para cambiar de equipo era ganar la Liga de Campeones con el PSG por primera vez en su historia. Esa motivación ya no existe», declaró Kimmich al diario Bild, aunque aclaró que su decisión estaba tomada antes del título de 2025.
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«Esa gran motivación se esfumó»: Joshua Kimmich explica por qué se queda en el Bayern de Múnich a pesar del gran interés del PSG
«Cuando el París ganó la Liga de Campeones, ya había decidido quedarme en el Bayern; fue solo una confirmación de que había elegido bien», explicó Kimmich.
Tras largas negociaciones, el jugador de 31 años renovó en marzo de 2025 su contrato con el campeón alemán hasta 2029. «Ahora sé que estoy donde debo estar. Mirando atrás, estoy en paz con mi decisión y eso me hace sentir bien», añadió.
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Kimmich también se quedó en el FC Bayern por Kompany: «Nunca había sentido tanta confianza»
En el documental de la ZDF «Kapitän Kimmich», el centrocampista admitió que el PSG le ofreció una cantidad económica muy atractiva y que hubo un 95 % de probabilidades de que dejara el club. En París sería «pieza clave del rompecabezas», reconoció: «Eso te afecta». Ya tenía la oferta sobre la mesa.
“La parte económica era impresionante, pero no quería que eso fuera decisivo”. Su esposa, Lisa, reveló que ya buscaban colegios para sus cuatro hijos y barrios donde vivir en París.
Decisiva fue la llegada del entrenador Vincent Kompany en verano de 2024: «Nunca había sentido tanta confianza». También pesó lo personal: «Tengo familia y no puedo decidir solo por mi carrera».
Desde entonces, el PSG ha ganado dos veces la Liga de Campeones, mientras que el Bayern, con Kompany, ha sido campeón de liga en 2025 y ha logrado el doblete en 2026. Kimmich es pieza clave del técnico belga y no se arrepiente de haber renovado: «Hice bien en quedarme en el Bayern».