«Esa gran motivación se esfumó»: Joshua Kimmich explica por qué se queda en el Bayern de Múnich a pesar del gran interés del PSG

En el documental de la ZDF «Kapitän Kimmich», el centrocampista admitió que el PSG le ofreció una cantidad económica muy atractiva y que hubo un 95 % de probabilidades de que dejara el club. En París sería «pieza clave del rompecabezas», reconoció: «Eso te afecta». Ya tenía la oferta sobre la mesa.

“La parte económica era impresionante, pero no quería que eso fuera decisivo”. Su esposa, Lisa, reveló que ya buscaban colegios para sus cuatro hijos y barrios donde vivir en París.

Decisiva fue la llegada del entrenador Vincent Kompany en verano de 2024: «Nunca había sentido tanta confianza». También pesó lo personal: «Tengo familia y no puedo decidir solo por mi carrera».

Desde entonces, el PSG ha ganado dos veces la Liga de Campeones, mientras que el Bayern, con Kompany, ha sido campeón de liga en 2025 y ha logrado el doblete en 2026. Kimmich es pieza clave del técnico belga y no se arrepiente de haber renovado: «Hice bien en quedarme en el Bayern».