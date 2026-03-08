Getty Images Sport
«Esa fue la decisión»: Andy Robertson revela quién canceló su posible traspaso del Liverpool al Tottenham
Robertson fue un objetivo sorpresa para los Spurs.
El jugador de 31 años se convirtió en un objetivo sorpresa para los Spurs a finales de enero, lo que planteaba la posibilidad de que pusiera fin a su ilustre etapa con los Reds. Aunque, según se informa, el club estaba dispuesto a respetar los deseos de Robertson, dada su legendaria trayectoria, la lesión de Joe Gómez complicó aún más la plantilla defensiva, por lo que la decisión final recayó en el propio jugador. Tras marcar en la victoria por 3-1 sobre el Wolves en la FA Cup, Robertson confirmó que fue él quien rechazó la oferta, eligiendo la lealtad al club que transformó su carrera por encima de un lucrativo traspaso a la capital.
La llamada para quedarse en Anfield
La lealtad de Robertson al escudo resultó ser, en última instancia, el factor determinante para que se quedara. «Obviamente, había interés, se mantuvieron conversaciones con ambos clubes», afirmó. «Pero la decisión fue que yo quería quedarme. Nos quedamos en el Liverpool y esa fue la decisión que tomamos. Nunca dejé de estar comprometido. Llevo ocho años y medio o nueve comprometido con el Liverpool y seguiré estándolo hasta que ya no me necesiten. Esa ha sido siempre mi mentalidad. Este club me lo ha dado todo y yo le he dado todo a este club».
La actual campaña no ha estado exenta de retos para el escocés, que ha visto cómo su indiscutible puesto de titular se veía amenazado tras la llegada en verano de Milos Kerkez. Bajo la dirección de Arne Slot, el joven Kerkez ha sido a menudo el preferido, lo que ha suscitado dudas sobre la idoneidad a largo plazo de Robertson para el sistema del holandés.
«Ha sido una relación fantástica, así que espero que continúe y, obviamente, pasó lo de enero, pero ahora ya ha quedado atrás», explicó Robertson. «Ahora seguimos adelante y, como he dicho, nunca dejé de centrarme en ayudar a los chicos en el campo y en los entrenamientos. Pasó lo que pasó entre bastidores, y lo único que puedo decir es que seguí centrándome en el fútbol».
Respetando la jerarquía del Liverpool
A medida que se acerca el final de la temporada, los aficionados del Liverpool se sentirán animados por el compromiso de un jugador que ha ganado todos los trofeos importantes disponibles durante su etapa en el club. Por ahora, los rumores sobre el Tottenham han quedado definitivamente en el olvido, ya que el veloz escocés se centra en sumar más medallas a su palmarés.
«Me han ayudado a convertirme en quien soy, así que, en ese sentido, hemos tenido una relación fantástica», añadió Robertson. «Creo que, por respeto a ellos, y ellos me han respetado a mí, las conversaciones serán internas. Cuando se tome una decisión, y estamos llegando al punto en el que solo me quedan tres meses de contrato, se os anunciará a todos vosotros».
Negociaciones contractuales y planes futuros
La posibilidad de una transferencia gratuita al final de la temporada sigue siendo una posibilidad, pero Robertson sugiere que está dispuesto a prolongar su estancia. Hizo hincapié en el respeto mutuo que comparte con la jerarquía del club, señalando que cualquier novedad importante relacionada con su permanencia en Anfield se trataría con discreción profesional. «Siempre he dicho que [las conversaciones] se mantendrán entre el club y yo. No creo que se haga público. No es uno de esos casos. Tengo una relación increíble con Richard Hughes, Mike Gordon y Michael Edwards. He tenido una buena relación con estas personas y ellas me trajeron al club de fútbol», señaló el defensa cuando se le preguntó sobre la expiración de su contrato.
