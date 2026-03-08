La lealtad de Robertson al escudo resultó ser, en última instancia, el factor determinante para que se quedara. «Obviamente, había interés, se mantuvieron conversaciones con ambos clubes», afirmó. «Pero la decisión fue que yo quería quedarme. Nos quedamos en el Liverpool y esa fue la decisión que tomamos. Nunca dejé de estar comprometido. Llevo ocho años y medio o nueve comprometido con el Liverpool y seguiré estándolo hasta que ya no me necesiten. Esa ha sido siempre mi mentalidad. Este club me lo ha dado todo y yo le he dado todo a este club».

La actual campaña no ha estado exenta de retos para el escocés, que ha visto cómo su indiscutible puesto de titular se veía amenazado tras la llegada en verano de Milos Kerkez. Bajo la dirección de Arne Slot, el joven Kerkez ha sido a menudo el preferido, lo que ha suscitado dudas sobre la idoneidad a largo plazo de Robertson para el sistema del holandés.

«Ha sido una relación fantástica, así que espero que continúe y, obviamente, pasó lo de enero, pero ahora ya ha quedado atrás», explicó Robertson. «Ahora seguimos adelante y, como he dicho, nunca dejé de centrarme en ayudar a los chicos en el campo y en los entrenamientos. Pasó lo que pasó entre bastidores, y lo único que puedo decir es que seguí centrándome en el fútbol».