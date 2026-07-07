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«Esa foto tan inquietante de Lena en bicicleta no ayudó nada»: Rudi Völler explica cómo Julian Nagelsmann perdió gran parte de su credibilidad
En última instancia, Nagelsmann fracasó por su forma de comunicarse en torno a diversas cuestiones relacionadas con la plantilla. «Por desgracia, Julian ya había perdido la confianza que había tenido durante mucho tiempo, tanto antes del Mundial como durante el mismo. Me pareció un poco injusto», afirmó Völler. Las decisiones del seleccionador y su forma de comunicarlas generaron malestar en el equipo, y al final «ya no quedaba base» para seguir colaborando.
Völler rechazó las críticas al alojamiento: «Fue tan bueno como el resultado final. No toleraré comentarios negativos; las condiciones de entrenamiento fueron sensacionales». Noruega, la sorpresa del Mundial, se alojó cerca y, a diferencia de Alemania, no cayó eliminada en la primera ronda.
- AFP
«Se subestimó la fuerza y el poder de las fotos»
«Se subestimó la fuerza de las fotos», admitió Völler, y mencionó «esa imagen inquietante de Lena en bicicleta, que no ayudó». Se refería a que, durante el Mundial, se vio a la esposa de Nagelsmann yendo en bici al entrenamiento. «Pero no fue por eso que fallamos tres penaltis contra Paraguay».
La tercera eliminación temprana seguida en un Mundial «no es casualidad. En ciertas posiciones ya no somos los mejores ni estamos al nivel mundial. Hay que trabajar». Eso es lo que Völler, que cumplirá su contrato con la DFB hasta 2028, pretende hacer en el futuro junto al seleccionador que desea, Jürgen Klopp.
Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador principal
Período Equipo 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - 2026 Alemania
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