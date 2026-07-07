En última instancia, Nagelsmann fracasó por su forma de comunicarse en torno a diversas cuestiones relacionadas con la plantilla. «Por desgracia, Julian ya había perdido la confianza que había tenido durante mucho tiempo, tanto antes del Mundial como durante el mismo. Me pareció un poco injusto», afirmó Völler. Las decisiones del seleccionador y su forma de comunicarlas generaron malestar en el equipo, y al final «ya no quedaba base» para seguir colaborando.

Völler rechazó las críticas al alojamiento: «Fue tan bueno como el resultado final. No toleraré comentarios negativos; las condiciones de entrenamiento fueron sensacionales». Noruega, la sorpresa del Mundial, se alojó cerca y, a diferencia de Alemania, no cayó eliminada en la primera ronda.