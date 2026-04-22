«Esa es la oportunidad que se nos presenta»: cómo la decepción, la historia y la dedicación prepararon a Nueva Zelanda para su regreso al Mundial

Durante años, ningún equipo sufrió más el proceso de clasificación para la Copa del Mundo que Nueva Zelanda.

Ganaba en Oceanía, llegaba a la repesca y se quedaba a las puertas.

En 2013 perdió 5-1 ante México en el Azteca. En 2017 empató 0-0 en Wellington y cayó 2-0 en Lima frente a Perú. En 2022, Costa Rica marcó a los tres minutos y sentenció el duelo.

A pesar de dominar su zona, el campeón de Oceanía sigue sin alcanzar el Mundial.

Pocos entienden ese ciclo mejor que Darren Bazeley.

«Fui entrenador asistente [de Nueva Zelanda] ante Perú y Costa Rica», recuerda Bazeley. «Competimos y estuvimos cerca, pero no superamos el último obstáculo y nos quedamos fuera del Mundial».

Hoy, Bazeley es el seleccionador. Llega al cargo tras dos décadas impulsando el fútbol neozelandés desde su llegada de Northampton, Inglaterra. Su esfuerzo lo ha llevado hasta aquí: Nueva Zelanda por fin estará en un Mundial sin necesidad de repesca.

Gracias a la ampliación a 48 equipos, la FIFA otorgó al campeón de Oceanía un cupo directo para 2026 y Nueva Zelanda lo aprovechó. En cinco partidos marcó 29 goles y encajó solo uno. En marzo de 2025 se selló el pase: los All Whites anotaron tres tantos en 19 minutos para vencer a Nueva Caledonia y confirmar su viaje a Norteamérica este verano.

«Ampliar el torneo fue una gran noticia», afirma Bazeley. «Seguimos haciendo nuestro trabajo en Oceanía con comodidad. Fuimos uno de los primeros equipos en clasificarse, así que durante los siguientes 18 meses pudimos enfrentarnos a rivales de alto nivel en las ventanas internacionales y ponernos a prueba.

«Es fantástico para países como Nueva Zelanda. Cuantos más equipos participen, más se difundirá el fútbol, así que solo puede ser positivo».

Algunos temen que la ampliación favorezca goleadas o diluya el nivel, pero Bazeley lo tiene claro: su equipo está preparado.

Bazeley cree que este Mundial puede cambiar para siempre el rumbo de Nueva Zelanda. Es un país orgulloso, a menudo menospreciado en el fútbol mundial, donde el deporte crece con verdadero potencial y podría vivir un nuevo auge gracias a los héroes que saltarán al campo este verano.

A Bazeley le suelen hacer una pregunta sencilla: ¿por qué Nueva Zelanda? Ahora puede explicarlo mejor. Ve el momento que se avecina y sabe que el equipo está ansioso por aprovecharlo. El inglés también ve una oportunidad de devolverle el favor al país del que se enamoró hace tantos años.

«Nunca imaginé que llegaría a Copas del Mundo u Olimpiadas; simplemente seguí mi camino y ahora estoy aquí, a punto de vivir una Copa del Mundo absoluta», concluye.