Dietmar Hamann cree que el campeón de Europa expuso las limitaciones del Bayern en las semifinales, que el equipo francés ganó 6-5 en el global. El excentrocampista de Liverpool y Bayern apuntó a la defensa adelantada de Kompany como un punto débil ante un rival de élite. Hamann destacó que el PSG lo aprovechó rápido: Ousmane Dembélé marcó en el minuto 3 tras una internada de Khvicha Kvaratskhelia por la izquierda.

«Si se debe jugar así durante 180 minutos contra el PSG es una pregunta que hay que hacerle a Vincent Kompany», señaló Hamann en su columna de Sky Sport. Añadió que una presión tan agresiva puede funcionar en la Bundesliga, pero deja a la defensa expuesta ante delanteros de talla mundial: «Eso puede salir bien en la liga nacional, pero no cuando te enfrentas a los mejores».

Pese a la decepción, Hamann recordó que la temporada sigue siendo positiva, ya que el Bayern ya es campeón de la Bundesliga. «Si ganan la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart el 23 de mayo, será una campaña excepcional», concluyó.