Antes del Mundial, Payne se hizo famoso gracias a la influencer argentina Valen Scarsini, que lo llamó el jugador «más desconocido» del torneo. En el 2-2 (1-1) de Nueva Zelanda ante Irán, el jugador del Wellington Phoenix fue titular con los «All Whites» y fue sustituido en el minuto 77.

Es la tercera vez que Nueva Zelanda juega un Mundial, después de 1982 y 2010. Pfannenstiel (53), quien jugó como portero en el país, afirmó: «Debemos dejar atrás el estigma de que uno era pastor y el otro mecánico; eso ya no es así». No es un equipo técnico, pero sí físicamente robusto y trabajador.

El entrenador Darren Bazeley ha orientado el juego «más hacia la posesión del balón», según Pfannenstiel: «Las cosas están cambiando en el fútbol neozelandés. Ya no existe la mentalidad amateur de antaño».