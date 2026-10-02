AFP
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«Es una victoria enorme»: Dan James elogia el carácter de Gales mientras Craig Bellamy logra una victoria de peso ante Noruega
Una enérgica remontada pone fin a la racha sin victorias
Los anfitriones mostraron un carácter tremendo en el Cardiff City Stadium para darle la vuelta al partido y lograr la primera victoria de prestigio de la era Bellamy ante un rival mejor clasificado. El tempranero gol de Oscar Bobb parecía haber desestabilizado a Gales antes de que James restableciera la igualdad al filo del descanso al rematar de primeras un preciso centro de Sorba Thomas. La tarjeta roja directa a Torbjorn Heggem a los treinta segundos de la reanudación dio a Gales el control total, lo que permitió a Neco Williams marcar un sublime lanzamiento de falta y sellar una histórica primera victoria en la Nations League A.
- Getty Images Sport
El extremo elogia la inquebrantable solidez defensiva
El goleador James subrayó el valor de esta actuación desafiante para reconstruir la confianza de la plantilla en el escenario internacional. En declaraciones a BBC Match of the Day Wales, el exdelantero del Manchester United reflexionó sobre la renovada garra del equipo: «Es una victoria enorme, nos permite estrenarnos en este grupo.
«Estábamos realmente decepcionados después de los dos primeros partidos, especialmente contra Dinamarca, no fuimos del todo nosotros. Esta noche sí fuimos nosotros, defendimos bien desde arriba, mucha gente nos habría dado por acabados tras el primer gol, pero fue genial para nosotros marcar antes del descanso y eso nos dio ese impulso».
Destacando el esfuerzo colectivo detrás de su reacción, añadió: «Es mérito del cuerpo técnico y de los jugadores habernos repuesto tras los primeros partidos; la afición también estuvo increíble esta noche, así que realmente nos ayudó».
La presión alta propicia una remontada decisiva
Una agresividad sostenida y llevando la iniciativa fue el catalizador para que Gales pusiera fin a una racha de seis partidos sin ganar en el panorama internacional. Al reflexionar sobre la secuencia de contrapresión que condujo a su gol del empate, el extremo continuó: "Estoy muy contento con el gol. Queremos presionar arriba y recuperar el balón, y no habíamos acertado del todo con el último pase, y por suerte lo hicimos y eso nos metió de nuevo en el partido".
Al valorar cómo el equipo de Bellamy gestionó su superioridad numérica hasta el pitido final, concluyó: "A partir de ahí estuvimos brillantes, empezamos bien la segunda parte y aprovechamos la tarjeta roja, y luego se trataba de ver si podíamos ir a por más. No terminamos de conseguir ese tercero, pero creo que esta noche defendimos absolutamente de maravilla".
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Una victoria muy trabajada reaviva las aspiraciones del grupo
Neutralizar la poderosa amenaza de Erling Haaland ofrece al equipo de Bellamy una valiosa hoja de ruta mientras afronta el resto de su campaña en la máxima categoría. Para evitar problemas con el descenso en un exigente grupo de la Nations League, Gales debe mantener esta disciplina defensiva. La determinación mostrada en la capital galesa aporta ahora un impulso vital de cara al exigente partido fuera de casa del domingo contra Dinamarca el 4 de octubre.
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