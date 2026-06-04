Si el Münchner Löwen se declara en quiebra, el inversor Hasan Ismaik no planea rescatarlo ni asumir la deuda.
Traducido por
«¡Es una vergüenza!» El inversor Hasan Ismaik se niega a ayudar y el 1860 Múnich afronta un nuevo desastre tras el descenso forzoso
En declaraciones al Süddeutsche Zeitung, el inversor jordano afirmó: «A estas alturas todos saben que no es solución aportar dinero nuevo cada año». Según él, «la cuestión no es si alguien concede otro crédito. La verdadera pregunta es cómo quiere el club construir un futuro estable que no dependa cada temporada de financiaciones de emergencia».
Tras la retirada del patrocinador principal, «die Bayerische», que ejerció su derecho de rescisión por el descenso a la Regionalliga, al 60 le faltan, según la prensa, 2,7 millones de euros para evitar la insolvencia, la misma cifra que se exigía para la licencia de Tercera División.
El miércoles, la directiva confirmó ante los indignados aficionados en la sede de Giesing que el club descendía a la cuarta división (Regionalliga) por falta de dinero.
«No hemos conseguido la licencia, lo que significa que el año que viene jugaremos en la Regionalliga», declaró el presidente del club, Gernot Mang, quien admitió que no se aportó la prueba de la cobertura del déficit presupuestario de 2,7 millones de euros antes de las 17:00 horas.
- DPA
Las leyendas del 1860 se rebelan: «Irresponsable, sin carácter... por parte de todos los implicados»
Por ahora se desconoce el futuro de este antiguo miembro fundador de la Bundesliga. Solo ocho jugadores de la plantilla de tercera tienen contrato para la Regionalliga, y es poco probable que el entrenador Markus Kauczinski acompañe al equipo en su descenso a cuarta.
Las leyendas Daniel Bierofka y Sascha Mölders han criticado con dureza a los responsables. «Es una vergüenza. No hay otra forma de describir lo que está pasando», dijo Bierofka en BR24. «Irresponsable, sin carácter: por parte de todos los implicados. Nadie se libra».
Mölders lo calificó de «auténtica locura» y, sin palabras, instó a los jugadores con contrato a repetir la unión de 2017: «Recuerdo que Biero se me plantó y me dijo: “Ahora puedes demostrar que tienes pelotas y quedarte”. Me pregunto cuántos Leones sienten realmente el club. Rendirse no es una opción. Nunca».
Él mismo se quedó pese a tener ofertas mejores y, con 19 goles en 33 partidos de Regionalliga, llevó al 1860 de vuelta a la tercera división, además de marcar tres tantos en los disputados duelos de ascenso contra el Saarbrücken.
El 1860 Múnich desciende a la Liga Regional: sus últimas cinco posiciones en la 3.ª Liga.
Temporada
Clasificación
2021/22
4
2022/23
8
2023/24
15
2024/25
11
2025/26
8