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Jochen Tittmar

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«¡Es una superestrella al nivel de Cristiano Ronaldo!» Florentino Pérez planea un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid

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El presidente Florentino Pérez exhibe su poder antes de las elecciones del Real Madrid. En el programa «Horizonte» anunció una oferta récord por una estrella mundial.

Según sus propias declaraciones, el actual candidato a la reelección ya tiene varios fichajes estrella cerrados. Pero, al parecer, eso no era más que el preludio de un fichaje realmente sensacional.

  • Pérez anunció una oferta de 150 millones de euros por una «superestrella del nivel de Cristiano Ronaldo». No es Erling Haaland, pese a los rumores.

    Aseguró que el fichaje es prioritario y se concretará pronto: «El martes presentaré a un gran club de la Liga de Campeones una oferta importante por un jugador que supondría el mayor traspaso de la historia del Madrid. Al menos 150 millones de euros».

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  • Florentino PerezGetty Images

    Pérez anuncia los fichajes de Mourinho, Konaté y Dumfries

    Pérez confirmó los fichajes del entrenador José Mourinho, el defensa Ibrahima Konaté (Liverpool) y el lateral Denzel Dumfries (Inter). También anunció más refuerzos y dio una pista clara: «Será un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo o Kaká».

    «La oferta será por un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo o Kaká, un Galáctico. Es un futbolista de la línea media hacia arriba y no es Haaland. Primero hablaremos con su club; no llega de la Premier League. Presentaremos la oferta y veremos qué pasa», añadió.

  • «Bueno, en Madrid siempre se necesita más»

    Pérez descartó en el programa a varias estrellas mundiales, entre ellas Haaland, reduciendo drásticamente la lista de candidatos. 

    Así, Pérez desmintió las controvertidas afirmaciones de su rival Enrique Riquelme, quien había asegurado tener un acuerdo con el delantero. También descartó a Michael Olise, Jeremy Doku y Harry Kane, y rechazó fichar a cualquier jugador del archirrival FC Barcelona.

    Con Mbappé y Vinicius ya en la delantera, ¿hace falta otra superestrella? El veterano presidente respondió: «En Madrid siempre se necesita más».

  • vitinha(C)Getty Images

    ¿Fichará el Real Madrid a una gran estrella del PSG?

    Jude Bellingham es, desde este verano, el fichaje más caro del Real Madrid. El club pagó 103 millones de euros al Borussia Dortmund y podría llegar a abonar 127 millones con variables. Así superó los traspasos de Eden Hazard, Gareth Bale y Ronaldo. 

    Ahora se especula con Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, todos del París Saint-Germain.

  • Los fichajes más caros del Real Madrid

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Jude BellinghamCentrocampistaBorussia Dortmund2023127 millones de euros
    Eden HazardCentrocampistaFC Chelsea2019120,8 millones de euros
    Gareth BaleDelanteroTottenham Hotspur2013101 millones de euros
    Cristiano RonaldoDelanteroManchester United200994 millones de euros
    Aurelien TchouameniCentrocampistaAS Mónaco202280 millones de euros
    Zinedine ZidaneCentrocampistaJuventus200177,5 millones de euros
    James RodríguezCentrocampistaAS Mónaco201475 millones de euros
    KakáCentrocampistaAC Milan200967 millones de euros
    Luka JovićDelanteroEintracht de Fráncfort201963 millones de euros
    Dean HuijsenDefensaAFC Bournemouth202462,5 millones de euros