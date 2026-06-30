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«Es una sensación horrible»: Joshua Kimmich admite que Alemania «se merecía totalmente» su temprana eliminación del Mundial
Alemania queda eliminada tras caer ante Paraguay en la tanda de penaltis
Alemania quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial tras perder en los penaltis contra Paraguay después de 120 minutos frustrantes. Fin a otro torneo decepcionante para el equipo de Julian Nagelsmann. Kimmich habló con los medios y no ocultó su tristeza.
- AFP
La sinceridad sin tapujos de Kimmich
En lugar de centrarse en la tanda de penaltis, la estrella del Bayern de Múnich analizó el rendimiento de Alemania en toda la competición. Aseguró que el equipo nunca mostró su mejor fútbol y que la eliminación reflejaba sus actuaciones durante el torneo.
«Es una sensación horrible, nada agradable», declaró Kimmich. «No jugamos a nuestro mejor nivel contra ningún rival. En tres ocasiones tuvimos graves problemas frente a selecciones que no eran de talla mundial. Eso es un hecho. Nos merecíamos totalmente la eliminación».
No hay excusas para la selección alemana
Kimmich ofreció una valoración sincera tras la derrota, insistiendo en que Alemania había quedado por debajo de lo esperado. Dejó claro que los responsables de la eliminación eran los jugadores, no el cuerpo técnico ni influencias externas.
«Jugamos aquí para que Alemania se sienta orgullosa», añadió. «De niño, siempre veía cómo Alemania llegaba a las semifinales y a la final. No hemos sido capaces de ofrecer eso a los espectadores que nos seguían desde casa.
La gente en Alemania necesita motivos para sentir orgullo, pero ahora mismo no somos nosotros. Los jugadores somos responsables de este fracaso; no el entrenador, ni la prensa, ni el árbitro, ni el rival. La culpa es nuestra al cien por cien».
- AFP
Otro capítulo decepcionante para Alemania
La reciente eliminación de Alemania en el Mundial prolonga su mala racha en grandes torneos. Tras caer en la fase de grupos en 2018 y 2022, el equipo vuelve a quedar lejos de las expectativas. Ahora la atención se centra en cómo reaccionará Alemania tras otra decepción. El reto para Nagelsmann y su plantilla es corregir los problemas mostrados y recuperar el nivel esperado de una potencia del fútbol.