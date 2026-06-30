«Es una sensación horrible»: Joshua Kimmich admite que Alemania «se merecía totalmente» su temprana eliminación del Mundial

Kimmich ofreció una valoración sincera tras la derrota, insistiendo en que Alemania había quedado por debajo de lo esperado. Dejó claro que los responsables de la eliminación eran los jugadores, no el cuerpo técnico ni influencias externas.

«Jugamos aquí para que Alemania se sienta orgullosa», añadió. «De niño, siempre veía cómo Alemania llegaba a las semifinales y a la final. No hemos sido capaces de ofrecer eso a los espectadores que nos seguían desde casa.

La gente en Alemania necesita motivos para sentir orgullo, pero ahora mismo no somos nosotros. Los jugadores somos responsables de este fracaso; no el entrenador, ni la prensa, ni el árbitro, ni el rival. La culpa es nuestra al cien por cien».