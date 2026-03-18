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«Es una realidad»: Liam Rosenior defiende los cambios del Chelsea en la abultada derrota ante el PSG
Una humillante derrota europea en Stamford Bridge
La campaña del Chelsea en la Liga de Campeones llegó a su fin tras una derrota histórica ante el París Saint-Germain. Un error defensivo permitió a los visitantes adelantarse en el marcador en los primeros seis minutos, lo que acabó de hecho con cualquier esperanza de remontada. Cuando los Blues se encontraron con un 2-0 en contra y un 7-2 en el global, el entrenador Rosenior realizó cambios y dio entrada a Pedro, Palmer y Fernández. Poco después de su eliminación, Senny Mayulu marcó el tercer gol, sellando el destino del Chelsea con una derrota por 8-2 en el global, lo que supuso la mayor derrota del club en una eliminatoria a doble partido.
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Rosenior se refiere a la «admisión de la derrota»
Ante las críticas de que sus sustituciones eran una admisión de fracaso, Rosenior señaló el desgaste físico que sufre su plantilla. «Creo que no es solo una admisión. Es la realidad de la situación en la que se encuentra el equipo», explicó el entrenador. «Han jugado más de 100 partidos en 18 meses. No han tenido descanso debido a los partidos internacionales y a los viajes que, por ejemplo, João Pedro, Enzo Fernández o Moisés Caicedo realizan a Sudamérica. No es una excusa. Es una consecuencia del éxito en el Mundial de Clubes, y es algo fantástico que el club haya logrado en ese torneo».
Añadió: «Se ve con Reece [James], se ve con los jugadores, que si no gestiono sus minutos, la probabilidad de que se lesionen aumenta considerablemente. Así que quiero asegurarme de que, como mínimo, estemos en esta competición la próxima temporada. Seguimos luchando por la FA Cup, pero tengo que tomar decisiones que quizá sean muy difíciles y que, en ese momento, probablemente no parezcan muy acertadas, para ser sincero. Nunca quieres sacar a tus mejores jugadores cuando vas perdiendo por cinco goles en una eliminatoria, pero quiero tomar las decisiones correctas para el club de fútbol también a largo plazo».
El Blues apuesta por la recuperación nacional
Al reflexionar sobre un periodo complicado en el que se desmoronaron las ambiciones europeas de su equipo, Rosenior insistió en que su confianza personal sigue intacta a pesar de la abultada derrota en el global.
«Por supuesto. Así es el fútbol. Disculpen, he perdido la voz de tanto gritar. No a los jugadores después del partido, sino durante el partido. Así es el fútbol», señaló. «Hay momentos que pueden cambiar el rumbo de las cosas. Hace dos partidos y cuarto, jugábamos fuera de casa en París o veníamos de enfrentarnos al Aston Villa, donde hicimos un partido muy bueno. El marcador estaba 2-2, pero no aprovechamos esos momentos, nos desconcentramos. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que volvemos a la senda correcta, y eso pasa por no cometer fallos ni errores. Es algo de lo que mi cuerpo técnico y yo ya hemos hablado, pero es algo de lo que hablaré mañana para asegurarme de que afrontamos el partido contra el Everton con una mentalidad realmente positiva».
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En busca de la clasificación para la Liga de Campeones y de títulos nacionales
Tras esta decepción en la competición continental, el Chelsea debe volver a centrarse rápidamente en su campaña en la Premier League, donde actualmente ocupa el sexto puesto de la clasificación, a solo tres puntos del Aston Villa, cuarto clasificado. La lucha por terminar entre los cuatro primeros sigue muy abierta y, a falta de ocho partidos, garantizar el regreso a la máxima competición europea es ahora el principal objetivo del club. Más allá de la liga, los Blues aún tienen una oportunidad real de hacerse con un título esta temporada, ya que siguen en liza en la FA Cup. A principios de abril está previsto un favorable enfrentamiento de cuartos de final contra el Port Vale, lo que ofrece al equipo de Rosenior una oportunidad de oro para llegar a Wembley y salvar un trofeo de una campaña turbulenta.
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