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«Es una pregunta que solo él puede responder»: el ex del Liverpool Dietmar Hamann da ventaja al Arsenal en la carrera por Bradley Barcola
Arsenal y Liverpool se disputan a la sensación del PSG
La carrera por Barcola ha llegado a un punto de ebullición a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes de verano, con dos de los pesos pesados más importantes de la Premier League compitiendo por su fichaje.
El jugador de 23 años ha disfrutado de una etapa cargada de títulos en la capital francesa desde su llegada procedente del Lyon, con una aportación de 39 goles y 37 asistencias en sus 152 partidos con el equipo de Luis Enrique. Su negativa a firmar una ampliación de contrato más allá de 2028 ha puesto en alerta a la élite europea, especialmente tras su papel decisivo en el reciente dominio nacional y continental del PSG.
El Liverpool, ahora bajo la dirección de Andoni Iraola, está desesperado por encontrar un recambio de talla mundial para Mohamed Salah tras su marcha al Trabzonspor. Mientras, el Arsenal de Mikel Arteta busca reforzar sus opciones ofensivas después de no lograr el fichaje de la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior.
Lo que está en juego es enorme, y el exinternacional alemán Hamann admite que, aunque Anfield tiene un encanto único, el proyecto deportivo del Emirates Stadium podría resultar más atractivo para un jugador acostumbrado a ganar títulos de forma constante. El Liverpool ya ha movido ficha al presentar una oferta mejorada de 135 millones de euros por el talentoso extremo.
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Hamann sopesa el dilema de Barcola
En declaraciones a Andy’s Bet Club, Hamann se mostró sincero sobre la difícil decisión a la que se enfrenta el extremo del PSG. "¿Puede el Liverpool adelantarse al Arsenal por Bradley Barcola? Potencialmente", señaló el ganador de la Liga de Campeones de 2005.
"Obviamente, el Liverpool sigue teniendo un gran atractivo por el estadio, la afición y la historia del club. Es una pregunta que solo él puede responder. Lo único es que ha estado en un club muy exitoso, ha ganado la liga prácticamente todos los años y ahora ha ganado la Liga de Campeones dos veces seguidas. Si quiere ganarla una tercera vez, querrá ganar la liga la próxima temporada. Probablemente tenga más opciones en el Arsenal que en el Liverpool la próxima temporada".
Hamann mantiene al Liverpool en la pelea
A pesar de sugerir que el Arsenal está actualmente mejor posicionado para lograr un éxito inmediato, Hamann se negó a descartar un movimiento a Merseyside. Cree que la decisión dependerá en última instancia de la visión a largo plazo de Barcola y no solo de las opciones inmediatas de ganar títulos.
«Cómo estarán las cosas dentro de dos o tres años, no lo sé, pero creo que cuando firmas un contrato de cuatro o cinco años, no lo firmas únicamente en función de lo que esperas que pase la próxima temporada», añadió Hamann. «Creo que el Liverpool, incluso si el Arsenal estuviera interesado, todavía tiene muchas opciones por el club que es».
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El PSG se prepara para la vida después de Barcola
Mientras los clubes de la Premier League se disputan su fichaje, el PSG parece estar preparando planes de contingencia para su salida. El campeón de la Ligue 1 ha confirmado recientemente el fichaje de Mika Godts procedente del Ajax, un movimiento que muchos consideran un claro indicio de que el club está listo para dar luz verde a la salida de Barcola.
La llegada del joven belga se suma a una parcela ofensiva ya de por sí saturada, en la que figuran jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue, lo que podría obligar al PSG a aceptar una cantidad ligeramente inferior a su valoración inicial de 145 millones de libras para evitar un culebrón prolongado en el mercado de fichajes.
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