«Es una persona muy importante para mí»: Joao Pedro elogia el nuevo fichaje del Chelsea mientras Xabi Alonso planea la revolución en Stamford Bridge

Pedro se ha sincerado sobre el profundo vínculo personal que le une al nuevo fichaje del Chelsea Welbeck, y ha revelado que el veterano delantero desempeñó un papel crucial en su adaptación a la vida en la Premier League. Los dos atacantes se han reencontrado por tercera vez, después de haber compartido vestuario anteriormente tanto en el Watford como en el Brighton.

Hablando desde la gira de pretemporada del club, Pedro dedicó grandes elogios al carácter y la influencia del jugador de 35 años. «Personalmente, Danny es una persona muy importante para mí en la vida», dijo Pedro a la página web oficial del Chelsea. «Cuando llegué a Inglaterra, no hablaba inglés, pero él siempre intentaba estar cerca de mí para apoyarme y ayudarme a desarrollarme.

«Esta será ahora la tercera vez que jugamos juntos y creo que, como hizo conmigo en el pasado, dará apoyo a todos en la plantilla».



