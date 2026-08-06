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«Es una persona muy importante para mí»: Joao Pedro elogia el nuevo fichaje del Chelsea mientras Xabi Alonso planea la revolución en Stamford Bridge
Una mentoría volvió a unirlos en el oeste de Londres
Pedro se ha sincerado sobre el profundo vínculo personal que le une al nuevo fichaje del Chelsea Welbeck, y ha revelado que el veterano delantero desempeñó un papel crucial en su adaptación a la vida en la Premier League. Los dos atacantes se han reencontrado por tercera vez, después de haber compartido vestuario anteriormente tanto en el Watford como en el Brighton.
Hablando desde la gira de pretemporada del club, Pedro dedicó grandes elogios al carácter y la influencia del jugador de 35 años. «Personalmente, Danny es una persona muy importante para mí en la vida», dijo Pedro a la página web oficial del Chelsea. «Cuando llegué a Inglaterra, no hablaba inglés, pero él siempre intentaba estar cerca de mí para apoyarme y ayudarme a desarrollarme.
«Esta será ahora la tercera vez que jugamos juntos y creo que, como hizo conmigo en el pasado, dará apoyo a todos en la plantilla».
- AFP
El papel de Welbeck en el renovado Chelsea de Alonso
A pesar de su veteranía, Welbeck llegó a Stamford Bridge después de una productiva campaña en la que marcó 13 goles con el Brighton. Se cree que el Chelsea pagó una cantidad cercana a los 7 millones de libras para hacerse con sus servicios con un contrato de dos años, aportando a Alonso una experiencia muy necesaria.
El dúo ya ha empezado a construir su química sobre el terreno de juego bajo el nuevo régimen, ya que Welbeck sí empezó junto a Pedro durante la derrota por 1-0 del club ante la Juventus en pretemporada el miércoles. Al hablar de la llegada de su compañero, Pedro añadió: "Danny es este tipo de persona; ayuda mucho y quiere lo mejor para todos los que le rodean y para el equipo. Todo el mundo sabe que es un jugador de primer nivel. Tengo muchas ganas de volver a jugar a su lado y creo que será una persona muy positiva para tener en el grupo".
Caicedo elogia el impacto del delantero veterano
Pedro no es la única exestrella del Brighton encantada de ver a Welbeck de azul Chelsea. El centrocampista Moises Caicedo, que dio el salto desde la costa sur en un acuerdo récord en Gran Bretaña hace tres años, también habló con cariño sobre la llegada del delantero.
«Cuando llegó aquí, le di un abrazo porque me puse muy feliz cuando fichó», explicó Caicedo durante la pretemporada. «Como jugador y como persona, Danny es de primer nivel. Me ayudó mucho cuando llegué al Brighton. Fue muy importante para mí y tenerlo aquí en el Chelsea sienta bien.
«Estoy muy feliz de tenerlo aquí y seguro que nos va a ayudar mucho. Con su mentalidad, lo tiene todo y va a ser muy importante para nosotros».
- AFP
«Un orgullo inmenso» por el nuevo fichaje
Para Welbeck, el movimiento representa un último gran capítulo en una carrera brillante que ha pasado por algunos de los clubes más importantes de Inglaterra. El delantero desveló que la oportunidad de representar al Chelsea era una que no podía dejar pasar, y citó sus conversaciones con Alonso como un factor decisivo.
«Cuando oyes hablar del interés del Chelsea, es algo que te llena de un orgullo inmenso», declaró Welbeck. «Ya conozco a algunos de los chicos y he tenido conversaciones fantásticas con el entrenador, y ya siento esa conexión. Tengo ese fuego dentro y estoy listo para darlo todo por este club, para hacer que todos en el Chelsea y los aficionados se sientan orgullosos».
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