Los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia dieron ventaja a los locales, pero el marcador no refleja que el Liverpool no realizó ni un tiro a puerta. Luis Enrique admitió su decepción por no sentenciar la eliminatoria en París y sugirió que sus jugadores habían dejado escapar al equipo de la Premier League.

«Es una pena, sin duda. Jugamos muy bien, merecíamos más goles, y creo que es una pena porque hicimos cosas muy claras en la segunda parte. Pero es la Champions y debemos recordar que queda la vuelta, aunque estamos contentos», declaró a Canal+. Kvaratskhelia coincidió: «Deberíamos haber marcado más» antes de visitar el «ambiente increíble» de Anfield.