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«Es una pena»: Luis Enrique se muestra frustrado pese a la goleada del PSG al Liverpool en la Liga de Campeones y se declara «sorprendido» por la decisión de Arne Slot
El despilfarro empaña la victoria del PSG
Los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia dieron ventaja a los locales, pero el marcador no refleja que el Liverpool no realizó ni un tiro a puerta. Luis Enrique admitió su decepción por no sentenciar la eliminatoria en París y sugirió que sus jugadores habían dejado escapar al equipo de la Premier League.
«Es una pena, sin duda. Jugamos muy bien, merecíamos más goles, y creo que es una pena porque hicimos cosas muy claras en la segunda parte. Pero es la Champions y debemos recordar que queda la vuelta, aunque estamos contentos», declaró a Canal+. Kvaratskhelia coincidió: «Deberíamos haber marcado más» antes de visitar el «ambiente increíble» de Anfield.
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La sorpresa de Luis Enrique ante la táctica de Slot
El entrenador del PSG admitió que le sorprendió que Slot dejara de lado su esquema habitual para optar por una defensa más conservadora. El Liverpool salió con cinco atrás, una medida destinada a frenar la «increíble velocidad» de los laterales parisinos, explicó el técnico holandés. Luis Enrique reconoció que, aunque es normal que los rivales se adapten al campeón francés, el cambio fue mayor de lo esperado.
«Es una sorpresa; es la primera vez que juegan con cinco atrás este año», dijo. «Cambian algunas cosas, lo cual es normal: los rivales se adaptan a nosotros. Estamos acostumbrados, no hay problema. Sea cual sea el partido o el estadio, el PSG intentará ganar, como siempre. Sabemos que será difícil en Anfield, que es un lugar especial».
El Liverpool tiene «suerte» de seguir en la competición
Los parisinos se mostraron frustrados por no marcar un tercer o cuarto gol, mientras que en el Liverpool reinaba un sentimiento de supervivencia. Los Reds fueron inferiores todo el partido y sufrieron para superar la presión alta de los campeones de la Ligue 1. Slot admitió tras el partido que el marcador podría haber sido peor: «Si piensas en todo el encuentro, tenemos suerte de haber perdido solo 2-0. El primer gol dolió, pero seguimos vivos. Ahora los llevaremos a Anfield, donde sabemos lo que puede pasar».
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Las estrellas del PSG advierten contra la complacencia
El vestuario del PSG reconoce la capacidad del Liverpool para remontar en Anfield. Achraf Hakimi advirtió que la eliminatoria sigue abierta, pues el PSG no sentenció cuando tuvo ocasión en la segunda parte. «Tuvimos claras ocasiones para marcar más goles. Dejamos vivo al Liverpool para la vuelta, aunque estamos satisfechos con nuestro juego y debemos mantenerlo», reconoció Hakimi. El goleador Kvaratskhelia añadió: «Podríamos haber marcado más. Aun así, fue un buen partido. Ahora toca jugar en Anfield, un ambiente increíble. Estamos listos y empezaremos a prepararnos hoy mismo para el partido de vuelta».