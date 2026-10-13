Henderson llegó a Stamford Bridge entre dudas sobre su edad, pero sus últimas actuaciones no han tardado en acallar a los escépticos. El veterano centrocampista tuvo un debut soñado en casa ante el Bournemouth: marcó y aportó creatividad en una contundente victoria por 5-1. Desde su llegada al oeste de Londres este verano, su compañero Rogers ha quedado impresionado por la condición física y la inteligencia futbolística del jugador de 36 años.

«Decían que era demasiado mayor, pero ahí está lo que hace. Para ser sincero, todos en el vestuario saben que probablemente sigue siendo el jugador que está en mejor forma física del club. Es una máquina. La gente se olvida de su fútbol porque solo piensa en él como alguien que aporta experiencia, pero que nadie se equivoque: todavía sabe jugar al fútbol. Lo ha ganado todo en este deporte. Ahí se vio su calidad y estoy seguro de que seguiremos viéndola durante el resto de la temporada», afirmó Rogers en la web oficial del Chelsea.