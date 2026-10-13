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«Es una máquina»: Morgan Rogers elogia a Jordan Henderson mientras el Chelsea mantiene su espectacular estado de forma en la Premier League a las órdenes de Xabi Alonso
El impacto de Henderson en Stamford Bridge
Henderson llegó a Stamford Bridge entre dudas sobre su edad, pero sus últimas actuaciones no han tardado en acallar a los escépticos. El veterano centrocampista tuvo un debut soñado en casa ante el Bournemouth: marcó y aportó creatividad en una contundente victoria por 5-1. Desde su llegada al oeste de Londres este verano, su compañero Rogers ha quedado impresionado por la condición física y la inteligencia futbolística del jugador de 36 años.
«Decían que era demasiado mayor, pero ahí está lo que hace. Para ser sincero, todos en el vestuario saben que probablemente sigue siendo el jugador que está en mejor forma física del club. Es una máquina. La gente se olvida de su fútbol porque solo piensa en él como alguien que aporta experiencia, pero que nadie se equivoque: todavía sabe jugar al fútbol. Lo ha ganado todo en este deporte. Ahí se vio su calidad y estoy seguro de que seguiremos viéndola durante el resto de la temporada», afirmó Rogers en la web oficial del Chelsea.
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El veterano se impone en la pugna por lanzar la falta
Rogers también se refirió a la competencia dentro de la plantilla por encargarse de las jugadas a balón parado y admitió que es difícil cuestionar la técnica de Henderson. El veterano centrocampista convenció a sus compañeros más jóvenes para que le dejaran lanzar y respaldó sus argumentos con un espectacular gol de falta en la segunda parte que puso en pie al público. «Ojalá veamos más goles suyos. Tiene una calidad enorme. Por eso lanza las faltas, porque tiene la capacidad de marcar desde lejos, y lo hizo dos veces el sábado», comentó.
El joven delantero bromeó sobre haber perdido su puesto como lanzador principal, pero subrayó que el éxito del equipo sigue siendo la prioridad para este Chelsea revitalizado. «Fue algo que se trabajó la semana pasada, antes de que yo estuviera allí, de hecho. Lo hicieron a mis espaldas y, cuando volví, ¡de repente ya no lanzaba las faltas! No me hizo mucha gracia, pero, mientras marquemos, eso es lo más importante».
Lección magistral de táctica bajo la dirección de Xabi Alonso
El Chelsea se ha ganado esta temporada la reputación de arrancar los partidos de forma arrolladora, una tendencia que quedó patente en su goleada al Bournemouth. Rogers atribuyó a Alonso la mentalidad agresiva del equipo desde el pitido inicial. El Chelsea ha marcado en los primeros siete minutos en cinco de sus seis primeros partidos de la Premier League, un dato que refleja su apuesta táctica por un fútbol de alta intensidad desde el comienzo.
«Se lo atribuyo a las charlas del entrenador antes de los partidos. Nos motiva y nos pone en marcha. Pero siempre queremos salir a atacar. Se trata de empezar bien el partido y adelantarnos en el marcador, y en muchos encuentros, especialmente en casa, hemos aprovechado el impulso de marcar pronto. Es una buena cualidad y tenemos que mantenerla», explicó Rogers.
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Un largo camino por delante
Pese a la reciente mejoría que ha dejado al Chelsea justo fuera de los cuatro primeros por diferencia de goles, la plantilla mantiene los pies en la tierra. Alonso ha procurado moderar las expectativas, un mensaje que Rogers y sus compañeros han asumido plenamente a medida que avanza la temporada. El equipo sigue centrado en su desarrollo y en mejorar día a día en los entrenamientos, en lugar de obsesionarse con la clasificación de la Premier League en esta fase inicial de la temporada.
«Como ha dicho el entrenador, y lleva diciéndolo toda la semana, hay una frase muy buena que voy a utilizar ahora: “Podemos terminar últimos o podemos terminar primeros”. Aún no se han disputado suficientes partidos para saber dónde podemos acabar ni qué podemos hacer, y así es como nos lo tomamos. Queremos mejorar y fijarnos en nosotros mismos, y eso es lo que haremos, pero no miramos ni hacia arriba ni hacia abajo. Solo nos fijamos en nosotros mismos, en cómo podemos mejorar y ser mejores», concluyó Rogers.
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