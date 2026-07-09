«¡Es una locura!» Dennis Schröder arrasa en la NBA contra su antiguo equipo

En los últimos años, Dort se ha ganado la dudosa reputación de ser «el jugador más sucio de la NBA», según las redes sociales. La última polémica llegó a finales de febrero, cuando cometió una fea falta flagrante sobre Nikola Jokic, de los Denver Nuggets. Dort le tendió una zancadilla a propósito a «The Joker», y la superestrella serbia se abalanzó sobre él.

Schröder ya vivió la intensidad de los Thunder: el año pasado, con los Pistons, protagonizó un duelo verbal con SGA y los árbitros; el partido acabó con cinco técnicas y la expulsión de Cade Cunningham.

Tras pasar por los Sacramento Kings, Schröder ahora juega con los Cleveland Cavaliers. Con los Cavs reforzados —que, tras el traspaso de James Harden la temporada pasada, aspiraban al título del Este—, Schröder quedó eliminado sin pena ni gloria en las finales de conferencia por 0-4 ante los New York Knicks, y se quedó a un paso de disputar las Finales. Los Knicks acabaron proclamándose campeones tras vencer a los Spurs en las Finales.

Su futuro en Cleveland es incierto: los Cavs, que buscan el regreso de LeBron James, quieren reducir salarios y, de nuevo, el base alemán podría ser traspasado.

“Intentarán traspasar a Schröder para aliviar un poco la carga financiera”, afirmó el periodista de ESPN Brian Windhorst. El base alemán cobrará 14,8 millones de dólares garantizados la próxima temporada y, en 2028, solo 4,4 de los 15,5 millones de su contrato estarán asegurados.