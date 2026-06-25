«Mi primer partido fue en el Estadio Azteca, mi último partido fue en el Estadio Azteca. Ha sido un último capítulo maravilloso de mi carrera. Muchas gracias a todos», declaró el emblemático portero mexicano de 40 años y héroe nacional tras su emotiva y posiblemente última actuación en el gran escenario mundial.
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«¡Es una leyenda!». Una figura emblemática del Mundial vive una despedida de cuento de hadas
En la victoria de México, coanfitrión del Mundial y ya clasificado como primero de grupo, por 3-0 (0-0) ante la República Checa, Ochoa entró en el minuto 78 en sustitución del portero titular Raúl Rangel, entre los vítores ensordecedores de los más de 80 000 aficionados, y se colocó el brazalete de capitán en su sexta participación en un Mundial. El 3-0 de Álvaro Fidalgo (90'+4) nació de un saque de puerta largo; luego alzó los brazos y animó a la grada.
«Es una leyenda del fútbol mundial y es mexicano», declaró el seleccionador, Javier Aguirre, quien lo habría incluido sin importar el marcador: «Memo tenía que jugar. Se levanta temprano, va al gimnasio, nunca se rinde y motiva a sus compañeros. Está mejor que nunca».
Ochoa ya había anunciado su retiro tras el Mundial. «Si jugaba, daría lo mejor; el resultado fue maravilloso y el ambiente, fantástico. Me llevo todo el cariño, la amistad y el aprecio», concluyó.