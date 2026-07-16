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Es una lástima morir como un cobarde... El miedo de Tawhil le otorga a Hossam Hassan un certificado de inocencia

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Argentina vs Egipto
Egipto
T. Tuchel
H. Hassan
FEATURES
Analysis
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Egipto
Alemania

La derrota es una sola... pero la forma en que se produzca determinará cómo te recordarán todos tras el pitido final

Si la muerte es inevitable, morir como un cobarde es una cobardía. Este verso no solo es una sabiduría eterna, sino que parece el título perfecto para dos partidos con el mismo resultado ante Argentina en el Mundial 2026, pero con historias muy distintas.

En la semifinal, Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, se atrincheró tras marcar pronto en la segunda parte, cedió el balón a Argentina y apostó por la cautela; no le sirvió de nada: perdió y fue criticado.

En la otra historia, Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, aceptó la diferencia con el campeón pero no se rindió: su equipo jugó con audacia y buscó la portería rival en cada ocasión, aunque acabó perdiendo 3-2. pero se ganó el respeto de los seguidores y el elogio de todos los que vieron el partido.

La derrota no siempre es fracaso: puede ser valentía si se lucha hasta el final, o dolor si llega tras rendirse pronto. Tuchel y Hossam tuvieron el mismo resultado, pero sus actitudes marcaron la diferencia.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El miedo de Tuchel acaba con el sueño de Inglaterra

    La semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, disputada ayer miércoles, fue emocionante por lo que pasó en el campo y por el marcador final. La primera parte se centró en duelos físicos y entradas fuertes, sin que ninguno dominara, así que el pase a la final parecía decidirse por un detalle.

    Sin embargo, en la segunda parte el panorama cambió. Inglaterra fue más audaz, impuso su ritmo e intensificó la presión hasta que Anthony Gordon marcó el 1-0 en el 55’.

    El tanto debía dar a Inglaterra confianza para seguir presionando o, al menos, para aprovechar los espacios que dejaría Argentina en su búsqueda del empate; sin embargo, Thomas Tuchel cambió el rumbo del partido al ordenar un repliegue total cerca de su área, a pesar de que aún quedaba más de media hora.

    El técnico alemán no solo replegó, sino que cerró todas las vías de ataque: renunció a los contraataques y a la velocidad de sus jugadores para reforzar la defensa con Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly, como si el partido estuviera acabando, aunque aún quedaba mucho tiempo.

    Así, Argentina ganó terreno, impuso su ritmo y creó ocasión tras ocasión hasta que Lionel Messi, con su habitual genialidad, asistió en los dos goles de la remontada de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y el campeón del mundo volteó el marcador en el momento clave.

    Solo entonces Tuchel reaccionó y recurrió a Ivan Toney y Marcus Rashford, pero ya era tarde.

    Inglaterra perdió y el sueño de la afición de recuperar el título mundial, ausente desde 1966, se esfumó. La selección pagó el precio del miedo de su entrenador.

    • Anuncios
  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    La valentía de Hossam Hassan

    Hossam Hassan planteó el Egipto-Argentina de octavos con otra mentalidad: no se atrincheró atrás ni cedió el balón al campeón; combinó solidez defensiva y audacia ofensiva.

    Egipto aprovechó las transiciones rápidas, marcó el 1-0 y acabó la primera parte por delante. Tras el descanso mantuvo la misma idea y siguió amenazando la portería argentina.

    Al inicio del segundo tiempo marcó el segundo tras un contraataque brillante, aunque el VAR lo anuló. Sin desanimarse, siguió insistiendo hasta lograr el 2-0 frente al campeón.

    Pese a la ventaja, Egipto no se replegó: siguió saliendo con el balón y creando peligro, e incluso rozó el tercero por algo de imprecisión en el remate.

    Sin embargo, la experiencia de Argentina y las soluciones de Messi acabaron imponiéndose: en los últimos 11 minutos el campeón del mundo aprovechó su mayor bagaje y marcó tres goles consecutivos que dieron la vuelta al partido, exponiendo la falta de experiencia de los egipcios en esta fase.

    A pesar de la eliminación y de la polémica arbitral, Egipto se marchó con la cabeza alta. Tras el partido se elogió su valentía y la personalidad mostrada, y Hossam Hassan fue aplaudido por demostrar que enfrentarse a los grandes no implica esconderse, sino creer en la propia capacidad hasta el final.

  • FBL-EGY-WC-2026AFP

    Tuchel demuestra la inocencia de Hossam Hassan

    Tras la eliminación de Egipto del Mundial, llovieron las críticas sobre Hossam Hassan. Algunos creen que el seleccionador debió sustituir al defensa Hossam Abdel-Majeed en los últimos minutos y pasar a cinco atrás para frenar a Argentina.

    Para ellos, conservar la ventaja era prioritario, pues cada salida de balón dejaba espacios a la espalda que Argentina aprovechó con su velocidad en los minutos clave.

    Sin embargo, el fútbol respondió pocos días después: En la semifinal, Thomas Tuchel hizo casi todo lo que pedían los críticos: alineó un defensa más, añadió dos centrales, cerró líneas y cedió la pelota a Argentina sin intentar atacar.

    Pese a todo, Argentina marcó dos goles en los últimos minutos y eliminó a Inglaterra.

    La diferencia es que Egipto cayó tras intentar jugar de tú a tú con el campeón, mientras que Inglaterra perdió sin hacer nada más que defender. Así, Hossam Hassan se marchó entre dudas, y Tuchel quedó señalado como el técnico “cobarde” que perdió por miedo.

    En resumen, los dos encuentros mostraron que un planteo excesivamente defensivo no asegura la victoria y que, ante un rival como Argentina, la defensa por sí sola no basta: perder es posible, pero la manera en que ocurre define cómo te recordarán tras el pitido final.

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