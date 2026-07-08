«Es una estrella»: José Mourinho, técnico de los «galácticos», tiene el respaldo para llevar a Kylian Mbappé y Jude Bellingham a ganar títulos con el Real Madrid

Andrade ha mostrado su apoyo a Mourinho tras su regreso al Real Madrid. En declaraciones a AS, el exdefensa de Deportivo y Oporto lo llamó “icono” y destacó su gran influencia en el fútbol moderno y su impulso al proyecto de Florentino Pérez.

«José Mourinho es una estrella. Es nuestro mentor como entrenador. Ha sido una gran fuente de inspiración para quienes nos iniciamos en el mundo del entrenamiento. Todo lo que hace, su serenidad, cómo se relaciona con la prensa y con la afición… Fue un triunfo para Florentino en su campaña para ganar las elecciones», afirmó Andrade. Cree que la personalidad del entrenador y su amplia experiencia harán que esta etapa sea aún más exitosa que la anterior (2010-2013).



