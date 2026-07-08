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«Es una estrella»: José Mourinho, técnico de los «galácticos», tiene el respaldo para llevar a Kylian Mbappé y Jude Bellingham a ganar títulos con el Real Madrid
Mourinho: Vuelve el entrenador estrella
Andrade ha mostrado su apoyo a Mourinho tras su regreso al Real Madrid. En declaraciones a AS, el exdefensa de Deportivo y Oporto lo llamó “icono” y destacó su gran influencia en el fútbol moderno y su impulso al proyecto de Florentino Pérez.
«José Mourinho es una estrella. Es nuestro mentor como entrenador. Ha sido una gran fuente de inspiración para quienes nos iniciamos en el mundo del entrenamiento. Todo lo que hace, su serenidad, cómo se relaciona con la prensa y con la afición… Fue un triunfo para Florentino en su campaña para ganar las elecciones», afirmó Andrade. Cree que la personalidad del entrenador y su amplia experiencia harán que esta etapa sea aún más exitosa que la anterior (2010-2013).
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Desbloquear el potencial de Mbappé
El regreso de Mourinho despierta ilusión, sobre todo por su dupla con Mbappé. Tras su gran Mundial 2026, Andrade confía en que el técnico aproveche su momento para devolver la Liga de Campeones a Madrid. Se espera que Mourinho aporte la disciplina táctica necesaria para potenciar el letal rendimiento del delantero.
«Seguro que estará deseando que Mbappé repita con el Madrid lo que hace con Francia en el Mundial: ganar títulos como la Liga de Campeones, el trofeo más importante para el club», añadió Andrade.
Una «oportunidad de oro» para el cambio
Mourinho ya imprime su huella en la plantilla, priorizando fichajes que aporten éxito inmediato frente a proyectos a largo plazo. Las estrellas, como el internacional inglés Bellingham, celebran la llegada de jugadores experimentados y ven en Mourinho un técnico de primer nivel.
Andrade lo calificó como una «oportunidad de oro», pues el equipo llega de una temporada sin títulos. «La segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid... Es una gran oportunidad. Ahora tiene mucha más experiencia y lo disfrutará más que en su primera etapa. Tiene una oportunidad de oro para cambiar el equipo, pues el Madrid no ganó nada el año pasado», explicó.
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Orgullo portugués en el Bernabéu
El regreso de Mourinho despierta orgullo nacional en Andrade, quien ve al entrenador y a Cristiano Ronaldo como los máximos abanderados del fútbol portugués. Admitió sentirse «feliz como un niño» al ver al técnico de 63 años de vuelta en la élite, aunque bromeó sobre su antiguo club.
«Mourinho está feliz como un niño por volver al Real Madrid. Es una estrella y le deseo lo mejor. En Portugal tenemos la suerte de contar con uno de los mejores entrenadores del mundo, como Mourinho, y con jugadores como Cristiano, ganador del Balón de Oro y exmadridista. Para nosotros es muy importante tenerlos como referentes. Por eso me hace tanta ilusión que Mourinho haya vuelto al Real Madrid y espero que gane todos los partidos… menos contra el Deportivo», concluyó Andrade.
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