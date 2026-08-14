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«Es una decisión que no comparto»: el técnico del Marsella, Bruno Genesio, habla sobre la retirada de la capitanía a Hojbjerg
Le retiran el brazalete a Hojbjerg
Las consecuencias de la decisión de Hojbjerg de rechazar un traspaso al Newcastle United han sido rápidas y severas en el Orange Vélodrome. A pesar de que el Marsella y el Newcastle alcanzaron un acuerdo total por un traspaso de 15 millones de libras, el excentrocampista del Tottenham Hotspur optó por un brusco giro de guion que ha dejado furiosa a la cúpula del club francés.
El jugador, de 31 años, había expresado su deseo de permanecer en el sur de Francia, pero su negativa a facilitar una operación que habría ayudado de forma significativa a la situación financiera del Marsella ha provocado que pierda su papel de liderazgo dentro de la plantilla.
La evidencia de su relegación quedó clara durante el amistoso del viernes contra el Atlético de Madrid, donde la hoja del partido confirmó un cambio de liderazgo. Hojbjerg fue incluido en el once inicial por el entrenador Bruno Genesio, pero el brazalete de capitán fue entregado en su lugar al internacional estadounidense Timothy Weah.
Genesio también reveló que la decisión fue tomada por la dirección del club y admitió que no estaba de acuerdo con ella al afirmar: "Voy a ser completamente franco, es una decisión de la directiva que no comparto".
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Presión financiera en el OM
Según las informaciones, el propietario del Marsella, Frank McCourt, está furioso con la conducta del jugador, y varios reportes en Francia indican que el empresario estadounidense sigue "irritado" por la situación. El club ha estado sometido a una enorme presión este verano para reducir su elevada masa salarial debido a las continuas dificultades financieras, y el ingreso garantizado procedente del Newcastle habría proporcionado un respiro muy necesario.
Al bloquear su salida, Hojbjerg se ha colocado en una posición delicada en la que su lealtad al equipo está siendo vista como un obstáculo para la sostenibilidad a largo plazo del club y para sus planes de fichajes.
El veterano centrocampista llegó originalmente al Marsella como cedido desde el Tottenham durante la temporada 2024-25, en una operación que incluía una cláusula de compra obligatoria por valor de 17 millones de libras que se activó oficialmente a principios de este año. Sin embargo, el deseo del club de hacer caja con él apenas unos meses después pone de relieve la naturaleza volátil de su actual situación económica.
El verano de frustración del Newcastle continúa
Para el Newcastle United, la negativa supone otro golpe más en lo que se ha convertido en un verano de gran inestabilidad en St. James' Park. El Newcastle había identificado a Hojbjerg como el organizador experimentado ideal para sostener el centro del campo del nuevo entrenador Matthias Jaissle, pero ahora tendrá que buscar refuerzos en otro sitio.
El club ya ha sufrido una enorme fuga de talento durante este mercado, tras haber dado luz verde a las mediáticas ventas del ex capitán Bruno Guimaraes al Arsenal, del extremo estrella Anthony Gordon al Barcelona y de Sandro Tonali al Tottenham.
Las dificultades en la planificación deportiva llegan tras la sorprendente salida de Eddie Howe, el hombre responsable de poner fin a la sequía de títulos del club y de guiarlo de vuelta a la Champions League, que dimitió el 31 de julio.
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¿Qué le espera ahora a Hojbjerg?
A pesar de las medidas disciplinarias internas, Hojbjerg sigue siendo una pieza muy cotizada en las últimas semanas del mercado de fichajes europeo. Aunque ha expresado su preferencia por seguir en el Marsella, la ruptura de su relación con la jerarquía del club podría forzar una salida a última hora hacia otro destino.
Se entiende que el AC Milan está siguiendo muy de cerca la situación y podría ofrecer al danés una vía alternativa para salir de Francia si su posición en el Marsella se vuelve insostenible tras la pérdida de la capitanía.
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