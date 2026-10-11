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«¡Es una decisión escandalosa!»: Jamie Carragher carga contra el árbitro tras la expulsión de Ryan Gravenberch ante el Manchester City
Carragher carga contra una polémica amonestación
Gravenberch fue posiblemente el mejor jugador sobre el césped durante una hora en Anfield antes de recibir la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jeremy Doku. Sin embargo, en declaraciones a Sky Sports, Carragher señaló que el verdadero error del árbitro Chris Kavanagh se produjo antes, cuando amonestó al centrocampista por una entrada sobre Elliot Anderson.
«Es una decisión muy mala del árbitro», dijo Carragher. «Lo que me frustra es que no iba a mostrarle la tarjeta amarilla. Solo se la muestra cuando cree que Anderson está lesionado. Eso no tiene nada que ver con que una falta merezca o no una tarjeta amarilla».
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Los comentaristas coinciden en criticar la decisión arbitral
Otros comentaristas compartieron esa frustración y consideraron que la primera tarjeta amarilla fue totalmente injustificada. Roy Keane señaló que el desarrollo del partido cambió por completo tras el incidente, mientras que Daniel Sturridge coincidió en que aquella primera amonestación fue de risa.
Micah Richards tampoco entendió la decisión de Kavanagh. «Es una decisión muy rigurosa. ¿Cómo puede ser tarjeta amarilla? No lo entiendo», dijo Richards. Keane añadió: «No veo cómo pueden sacarle una tarjeta amarilla por eso. A partir de ahí, el partido cambia por completo».
El Liverpool, con diez jugadores, se viene completamente abajo
Antes de la tarjeta roja, el Manchester City apenas había registrado 0,16 goles esperados (xG), pero aprovechó sin piedad la superioridad numérica cuando el Liverpool se quedó con diez jugadores. Erling Haaland marcó solo dos minutos y 37 segundos después de la expulsión, y Doku y Rayan Cherki anotaron poco después para poner el 3-0 en el marcador.
«Al Liverpool le costó hacer frente al juego físico. Había espacios por todas partes. Parecía que al Liverpool le habían expulsado a cuatro jugadores. El City controlaba el partido. Durante la primera hora fue un encuentro igualado», explicó Keane sobre el desplome.
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¿Qué le espera al Liverpool?
El Liverpool debe reaccionar rápido tras sufrir una dura derrota en casa que lo deja noveno con nueve puntos. Le espera una prueba crucial para resarcirse en la Champions League ante el LASK, mientras que el equipo de Enzo Maresca buscará mantener su impecable dinámica en todas las competiciones cuando se enfrente al Paris Saint-Germain en su próximo compromiso europeo.
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