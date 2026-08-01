El exguardameta de la Juventus ofreció su punto de vista sobre la importancia de mantener la honestidad respecto a su estilo de vida personal. Dijo: "Puede que no parezca lo más profesional del mundo, pero soy como soy. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo deshacerme".

Incluso señaló que los aficionados del Barcelona han creado un cántico que hace referencia explícita a su hábito de fumar, y añadió: "Nunca antes había tenido mi propio cántico, así que eso ya es algo sorprendente. Lo disfruté. Intento ser lo más auténtico posible y parece que la gente lo aprecia".

Subrayando que su transparencia sobre su dependencia de la nicotina es clave para explicar por qué los aficionados conectan con él, el exguardameta del Arsenal afirmó: "Imagino que muchos jugadores tienen ciertas adicciones, ya sea a la nicotina, al alcohol o al juego, no lo sé. Pero hay un jugador que es bastante abierto al respecto, y ese soy yo. Y es una adicción contra la que ni siquiera estoy dispuesto a luchar. La acepto, y quizá a la gente simplemente le parece auténtico.

"La gente no cree que fumo porque haya visto una foto mía oculta tomada por los paparazis. Admití mi adicción, y es una adicción que mucha gente en el mundo tiene.

"Probablemente la gente pueda identificarse con ello. Ni siquiera se me pasa por la cabeza recomendar a la gente que empiece a fumar. Creo que es algo terrible y todo el mundo debería evitarlo. Es una debilidad mía, pero estoy bien con esa debilidad".