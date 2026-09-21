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«¡Es una broma!» - El técnico del Sevilla, Luis Garcia, carga contra el ninguneo del Balón de Oro al azulgrana Raphinha tras un increíble hat-trick
El entrenador del Sevilla cuestiona la omisión
La auténtica perplejidad se apoderó de la sala de prensa cuando Garcia expresó su incredulidad por que el capitán visitante fuera completamente ignorado para el principal galardón individual del mundo. El entrenador del Sevilla se preguntó cómo podían los votantes pasar por alto un rendimiento tan sensacional de un delantero decisivo que dicta de manera constante los encuentros de alto perfil. La sincera admisión del banquillo rival se convirtió rápidamente en el principal tema de conversación tras el intenso partido del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
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El talismán visitante recibe elogios
A pesar de ver cómo su equipo caía derrotado en casa, García no dudó en elogiar al eléctrico delantero que había atormentado a su línea defensiva durante toda la noche. El técnico español subrayó que dejar fuera al capitán del Barcelona no hacía más que reforzar su escepticismo de siempre sobre la verdadera credibilidad de los premios individuales modernos.
Arremetiendo contra la prestigiosa lista de nominados ante los periodistas durante su rueda de prensa posterior al partido, García insistió: «Es una broma que ni siquiera esté nominado al Balón de Oro. Gana partidos, por eso no creo en estos premios. Lo hace todo».
Un descarte provoca un amplio debate
La llamativa ausencia tanto de Raphinha como de su compañero Pedri antes de la 70.ª gala en Londres ha desatado un intenso debate, especialmente porque el brasileño viene firmando con regularidad actuaciones decisivas para ganar partidos. Aunque reconoció la enorme calidad del líder de LaLiga, Garcia se mostró inmensamente orgulloso de sus jugadores, que se habían adelantado inicialmente por medio de Youssouf Fofana a los 19 minutos.
Al repasar el altísimo nivel del visitante mientras elogiaba la aplicación de su equipo, Garcia añadió: "El Barcelona está jugando al máximo nivel, aunque lo que me interesa es el Sevilla. El Barca tuvo que estar a su mejor nivel para ganarnos hoy. Estoy orgulloso de los chicos".
- Getty Images Sport
El parón internacional frena el impulso
El parón de la competición doméstica ofrece al Sevilla una ventana inestimable para reagruparse y recalibrarse antes de reanudar su persecución de un puesto entre los cuatro primeros. Mientras tanto, Raphinha viaja para incorporarse a Brasil de cara a amistosos internacionales de alto perfil contra Australia e India. El gigante catalán estará desesperado por que su talismánico capitán regrese plenamente en forma para preservar su impecable racha de victorias en la competición doméstica.
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