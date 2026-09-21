A pesar de ver cómo su equipo caía derrotado en casa, García no dudó en elogiar al eléctrico delantero que había atormentado a su línea defensiva durante toda la noche. El técnico español subrayó que dejar fuera al capitán del Barcelona no hacía más que reforzar su escepticismo de siempre sobre la verdadera credibilidad de los premios individuales modernos.

Arremetiendo contra la prestigiosa lista de nominados ante los periodistas durante su rueda de prensa posterior al partido, García insistió: «Es una broma que ni siquiera esté nominado al Balón de Oro. Gana partidos, por eso no creo en estos premios. Lo hace todo».