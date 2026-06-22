El viernes, en el programa «L'Equipe de Choc», Doku anunció que podría ausentarse en julio por el nacimiento de su primer hijo. La periodista France Pierron mostró su sorpresa y recordó que jugar un Mundial es un privilegio único.

«Tienes que darte cuenta de que participar en un Mundial es un auténtico privilegio; es una alegría increíble. Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar; quizá no se repita en tu vida. Es un sueño de la infancia hecho realidad», afirmó en directo antes de añadir: «Y vas a dejar todo eso para estar presente en el nacimiento de tu hijo, que es un momento repugnante, perdona mi lenguaje, en el que el padre no sirve para nada; no es más que un extra».

Posteriormente, tanto L’Équipe como la propia Pierron se disculparon por sus palabras.