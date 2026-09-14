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«¡Es un torneo de momentos!»: Rodri insiste en que el Barcelona necesita solidez por encima del estilo para conquistar Europa
Ambiciones europeas y baño de realidad
Rodri se ha convertido rápidamente en el punto focal del renovado Barcelona de Hansi Flick tras su sonado fichaje en verano procedente del Manchester City. El jugador de 30 años llegó al Camp Nou después de una etapa de siete años cargada de títulos en Inglaterra, donde ganó cuatro Premier League junto a muchos otros honores, destacando especialmente por liderar al City hacia su primera conquista de la Champions League. Aunque la ilusión por su llegada es palpable entre la afición blaugrana, el centrocampista mantiene los pies en el suelo respecto al principal objetivo del club: poner fin a una sequía de 12 años en Europa.
En una entrevista con Mundo Deportivo, Rodri dejó claro cuál es la posición del equipo en la jerarquía europea. «Sí, evidentemente veo que es un título factible y es, por así decirlo, ese pequeño paso que nos queda para consolidarnos y mostrar a Europa el equipo que somos. Más allá de eso, no creo que seamos favoritos. Tenemos que entender de dónde venimos, tenemos que entender lo que hace falta para ser campeones, y a este equipo todavía le faltan por pulir varias cosas para ser campeones», explicó Rodri.
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La importancia de la madurez táctica
La perspectiva del centrocampista está marcada por sus años a las órdenes de Pep Guardiola, etapa en la que puso fin de forma memorable a la maldición europea del City al marcar el gol de la victoria contra el Inter en la final de 2023. El Barcelona sigue siendo pentacampeón de Europa, pero no ha logrado alcanzar la final desde su último triunfo en 2014-15, y las semifinales de 2018-19 y 2024-25 han sido sus mejores actuaciones desde entonces. Rodri cree que los catalanes poseen el talento en bruto necesario para competir con la élite, pero carecen de la experiencia específica necesaria para sortear las peligrosas aguas de las rondas eliminatorias.
Al hablar sobre la naturaleza de la competición, añadió: «Jugadores como yo también vienen un poco por eso, para crecer y dar al equipo esa parte que creo que es importante para ganar títulos tan peculiares como la Champions League, porque creo que la Champions League no es un torneo de quién es el mejor, es un torneo de momentos y de entender cuáles son esos momentos y creo que ese es quizá el margen que le queda a este equipo. Ahora, si me preguntas si hay opciones, por eso vine aquí».
Aprendiendo de errores del pasado
La historia reciente del Barcelona en la Champions League ha estado marcada por derrumbes defensivos y errores costosos, algo que quedó reflejado en la eliminación de la temporada pasada en cuartos de final ante el Atletico Madrid, cuando una derrota por 2-0 en casa llegó después de una tarjeta roja a Pau Cubarsi. A Rodri le preguntaron específicamente por esos fallos tácticos y por cómo la actual plantilla puede evitar repetir las pesadillas del pasado.
Al abordar las exigencias tácticas para tener éxito, afirmó: "Es un poco lo que dices, están controlando esos momentos que son diferenciales en una eliminatoria, cuando llegan las eliminatorias importantes. Las tarjetas rojas, los penaltis, quizá no encajar más de lo necesario. Todas esas son cosas que determinan si pasas o no pasas. Así que quizá sea más valioso ser menos prolífico ofensivamente y más consistente y sólido".
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La experiencia como la maestra definitiva
El internacional español cree que la plantilla actual se encuentra en una fase de aprendizaje, incluso mientras disfruta de un inicio de campaña arrollador. El Barcelona ha arrancado la nueva temporada de forma dominante, con victorias en sus primeros cinco partidos de LaLiga y 21 goles marcados, antes de arrollar al Feyenoord por 5-1 en su estreno en la Champions League. Aun así, Rodri sostiene que las cicatrices de derrotas pasadas acabarán siendo la base del éxito europeo a largo plazo.
Concluyó reflexionando sobre el crecimiento necesario para levantar el trofeo: "Y los equipos que han sido capaces de ganar te lo han demostrado, así que ese es el margen de mejora que tenemos y estoy seguro de ello. Pero eso también está ligado a la experiencia. Siempre he dicho que antes de ganar, tienes que perder y tienes que aprender, y los que hemos sido capaces de ganar cosas importantes lo sabemos. He jugado en la Champions League innumerables veces antes de que pudiéramos ganarla, así que entiendo que hay un proceso de aprendizaje en esa experiencia, y entiendo que los jugadores aprenden año tras año".
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