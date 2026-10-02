El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, ha confirmado que los recientes problemas legales del Manchester City han calado en la concentración de la selección. El gigante de la Premier League fue declarado recientemente culpable de más de 100 infracciones de la normativa financiera tras una larga investigación de las autoridades de la liga. Con varias estrellas del City actualmente concentradas con sus selecciones, el técnico alemán señaló que la situación es imposible de ignorar tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico.

En su última rueda de prensa, el técnico, de 53 años, se mostró sincero sobre el ambiente en torno a la noticia. «Supongo que sí. Tuvimos algo de tiempo entre partidos y es un tema importante pero, como bien dices, todo el mundo habla de ello y no hace falta ninguna otra voz», dijo Tuchel. Y añadió su alivio por no ser el principal comentarista sobre los detalles legales: «Me alegro de no ser esa voz. Tengo un conocimiento a medias sobre el asunto, pero los jugadores hablan de ello y los jugadores del City hablan de ello, aunque solo brevemente; están listos para jugar mañana. Es un tema importante».