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«¡Es un riesgo!»: advierten al Arsenal de que Vinicius Jr podría DESTRUIR el espíritu del vestuario de Mikel Arteta pese a su talento de talla mundial
El peso financiero de un fichaje galáctico
Después de pasar de aspirante al título a campeón de la Premier League la temporada pasada, la ambición del Arsenal en el mercado de fichajes ha crecido al mismo ritmo que su éxito sobre el césped. Pocos posibles traspasos tienen tanto peso como el de Vinicius Junior, con Arteta supuestamente liderando personalmente la ofensiva para llevar a la superestrella del Real Madrid al norte de Londres. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, el exguardameta del Newcastle Shay Given destacó que incluso hablar de una operación así demuestra hasta qué punto ha crecido el estatus del club bajo el mando de Arteta.
«¿Podría Vinicius Junior ser el tipo de jugador que aporte la calidad que necesita el Arsenal en el último tercio? Sí, y eso te muestra el nivel en el que está el Arsenal para que siquiera se esté hablando de este tipo de operación y, por supuesto, el poder financiero que ahora tiene para respaldarla», dijo Given.
«¿Te imaginas el paquete financiero que haría falta para llevar a un jugador como Vinicius Jr al Arsenal? Serían cifras enormes en todos los aspectos: traspaso, salario y todas las cláusulas y variables».
Los informes sugieren que el Real Madrid le ha puesto una etiqueta de 150 millones de euros (128,4 millones de libras) al jugador de 26 años, una cifra que le convertiría en el fichaje más caro de la historia de la Premier League
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Proteger al colectivo por encima de los individuos
Arteta ha transformado de forma célebre la cultura en el Emirates Stadium, priorizando la disciplina y una ética de trabajo colectiva por encima del peso de las estrellas individuales, una filosofía que finalmente dio el título de liga. Este proceso incluyó las salidas de alto perfil de nombres consagrados que eran percibidos como ajenos a las exigencias tácticas o culturales del entrenador.
"El Arsenal se ha ganado en los últimos dos años la fama de ser un equipo con una verdadera unión, después de dejar marchar a jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez y Mesut Ozil. Ahora da la sensación de que todos en esa plantilla reman en la misma dirección", añadió Given.
El riesgo frente a la recompensa del talento de élite
Aunque elogió la armonía actual en el Emirates, Given también reconoció el innegable atractivo de incorporar a uno de los grandes talentos del fútbol mundial. Vinicius ha sido una pieza clave en los recientes éxitos del Real Madrid en la Liga de Campeones, demostrando que rinde en los grandes partidos sobre el mayor escenario posible.
«No digo que Vinicius Jr no defienda o que no encajara en ese grupo, pero es un riesgo. Pero supongo que hay que asumir riesgos para aportar algo diferente a un equipo así, y es un jugador brillante. Sería la mayor noticia del año en el mercado de fichajes si el Arsenal lo fichara», concluyó Given.
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El despiadado historial de fichajes de Arteta
Desde que tomó las riendas en 2019, Arteta ha mostrado una vena implacable en lo que respecta a la gestión de la plantilla, apartando a menudo a jugadores que no cumplen con sus "innegociables". Este enfoque logró eliminar distracciones y forjar una mentalidad ganadora de campeón, pero también significa que cualquier nuevo fichaje debe ser examinado a fondo tanto por su carácter como por su capacidad técnica.
Aunque la posibilidad de ver a Vinicius vistiendo el rojo y blanco del Arsenal sigue siendo una perspectiva muy apetecible para los aficionados, los obstáculos logísticos y emocionales son importantes. El club debe sopesar las advertencias de Given sobre el "espíritu colectivo" frente al hecho innegable de que el brasileño se convertiría de inmediato en uno de los mejores jugadores de una plantilla que ya rebosa pedigrí ganador de títulos.
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